Elon Musk: ‘Ik ben niet echt onder de indruk van Bill Gates'

Bill Gates is als mede-oprichter van Microsoft uitgegroeid tot een van ‘s werelds meest vooraanstaande filantropen. Maar Tesla-CEO Elon Musk is niet echt onder de indruk van hem, verkondigt hij op Twitter. Het feit dat Gates onlangs een elektrische Porsche heeft gekocht en geen Tesla, helpt natuurlijk ook niet. Dat melden BBC en CNN .

Elon Musk reageerde dinsdag op een tweet waarin een fan zich afvroeg waarom Bill Gates een elektrische Porsche Taycan had gekocht in plaats van een Tesla. De mede-oprichter van Microsoft had dat onthuld in een interview op YouTube. Musk schreef daarop dat hij bij gesprekken met Gates nooit echt onder de indruk is geraakt van de miljardair.

Gates had tijdens het interview op YouTube nota bene veel lof voor elektrische auto's in het algemeen, en voor Tesla in het bijzonder. ,,De auto-industrie is een van de belangrijkste sectoren die een aanzienlijke daling in de CO2-uitstoot kan teweegbrengen en klimaatverandering kan tegengaan”, zei de mede-oprichter van Microsoft. ,,Als je een bedrijf moet noemen dat daarbij bepalend is geweest, dan is het zeker Tesla.”

Toch zag Gates ook een probleem dat mensen ervan weerhoudt om een elektrische auto te kopen: het beperkte rijbereik. Ook de lange oplaadtijd van de batterijen is een nadeel, meent Gates. Maar de miljardair benadrukt dat hij momenteel enorm geniet van zijn nieuwe, elektrische Porsche Taycan. ,,Het is een premium auto en hij is heel, heel cool. Het is mijn eerste elektrische auto en ik geniet er erg van,” zegt hij.

Op Twitter claimde de betreffende ‘Tesla-fan’ dat hij teleurgesteld is dat Gates het beperkte bereik van elektrische auto's als nadeel noemt. ,,99 procent van de tijd maak je een rit naar je werk die amper meer dan 300 kilometer is en dan ben je geen tijd kwijt aan het opladen”, schreef hij.

,,Ik ben teleurgesteld omdat heel wat mensen dat interview gaan kijken en geen elektrische auto’s meer in overweging gaan nemen. Waarom? Omdat Bill Gates een hele slimme man is”, aldus de Tesla-aanhanger.

Hierop reageerde Elon Musk hoogstpersoonlijk: ,,Om eerlijk te zijn, mijn gesprekken met Gates hebben niet echt indruk op mij gemaakt.”

Tot slot prees Musk wél de behendigheid van Gates om over een stoel te springen: ,,Eerlijk, dát was behoorlijk indrukwekkend.‘’