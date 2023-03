Elke auto heeft een flesopener aan boord, weet jij waar?

Daar zit je dan in je auto met je flesje cola of alcoholvrije biertje, zonder flesopener. Gelukkig zitten er scherpe delen aan je auto waarmee je ze kunt openen, alleen bestaat dan wel het gevaar van beschadiging. Behalve als je het doet met deze opener naast je stoel.

Alcohol hoort niet thuis in een auto. Maar af en toe heb je achter het stuur wel zin in een cola, flesje water of een alcoholvrij biertje. Zonder flesopener helpt er maar één speciale vaardigheid: sommige mensen kunnen de dop van een fles openen met de dop van een tweede fles, of met een aansteker. Maar als je dat niet kunt, is er altijd nog die verborgen flesopener in je auto.

Skoda

Moderne auto’s hebben bijna alles: entertainmentsoftware, stoelverwarming, parkeersensoren en usb-poorten. Maar sommige merken gaan nog verder. Skoda bijvoorbeeld probeert in al zijn auto's eigenzinnige handigheidjes te integreren, zoals bijvoorbeeld een ijskrabber met bandenprofielmeter in het afdekklepje van de tankopening, een handige clip in de voorruitstijl voor bijvoorbeeld parkeertickets en een paraplu in de bestuurdersdeur.

Al sinds jaren 60 in de auto

Maar weinig mensen weten dat er in alle auto's ook een verborgen flesopener te vinden is. En best lang al ook, namelijk al sinds de jaren 50 en begin jaren 60 van de vorige eeuw. Ze bevinden zich namelijk in de gesp van je veiligheidsgordels.

Gaten in de gesp

De meestal rechthoekige gaten van de gesp zorgen niet alleen dat je op je plek blijft zitten bij een aanrijding, maar kunnen ook uitstekend als flesopener worden gebruikt. Uiteraard is het niet de bedoeling dat je tijdens het rijden je gordel losmaakt om een ​​flesje te openen. Er zijn een paar automerken waarbij de gesp niet werkt, maar in dat geval kun je de beugelvormige slotvanger in het portier gebruiken als alternatief.

