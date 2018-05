‘Elke Audi biedt straks hetzelfde’

Dat klinkt misschien nu nog als een utopie, maar ik zie geen enkele reden waarom het niet gaat gebeuren. We kunnen er lang over discussiëren dat de wet dit nog niet toestaat en dat het nog maar de vraag is of mensen dit überhaupt willen, maar er is eigenlijk maar één vraag: wanneer is het zover? Want dat het gaat gebeuren, daar twijfel ik geen moment aan.’’



Ook de aanschaf van een auto gaat straks anders, verwacht Schot. ,,Vroeger konden mensen heel lang bezig zijn met hun keuze voor een bepaalde auto: wordt het een dure of goedkope, hoe groot moet de motor zijn, wordt het wel of geen automaat? Dat doet er straks niet meer toe. Over tien jaar is er misschien nog maar één aandrijflijn per automodel over.



Want als je zelf niet meer hoeft te rijden, wat maakt het dan nog uit wat voor motor of versnellingsbak een auto heeft? Je bepaalt niet eens zelf meer of de auto sneller of langzamer rijdt. We gaan toe naar standaard rijsnelheden voor elke auto. Automerken zullen zich steeds minder kunnen onderscheiden met de aandrijflijn.’’