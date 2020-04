Elektrische Renaults met 360 graden-camera's leggen samenscholingen in Rotterdam vast

Geveilde ‘Heineken-Cadillac’ was nooit van bierbrou­wer en blijkt slechts 3500 euro waard

9 april De ‘gepantserde Cadillac van Freddy Heineken’ die vorige week werd geveild voor 56.000 euro, is volgens zakenblad Quote nooit in het bezit van de bierbrouwer geweest. Volgens een voormalige eigenaar is de auto daardoor geen 56.000 maar slechts 3500 euro waard.