Elektrische BMW i5 wordt leefruimte op wielen

Op stroom en autonoom: acht jaar nadat BMW de wereld verraste met zijn eerste elektrische auto, volgt in 2021 eindelijk de BMW i5 - een auto waarvan we hier in de vorm van de Vision iNEXT de ruwe vorm zien.

Na een hoop teasers, schetsen en vage beelden, is de Vision iNext eindelijk gepresenteerd. Het is ongelofelijk jammer dat BMW na de i3 niet heeft doorgeduwd en veel eerder met de i5 is gekomen. Waarom het merk uit Beieren zich links en rechts heeft laten inhalen door de Mercedes EQC, de Audi E-tron en de Jaguar i-Pace, weten ze alleen bij BMW zelf.

Volledig scherm © BMW

We moeten bij dit studiemodel nog wat wennen aan de voorzijde, die ons enigszins doen denken aan de kop van een boze marmot of capibara. Aan de andere kant: de beste ontwerpen zijn vormen die niet direct door iedereen worden omarmd. De iVision is een zeer belangrijke auto voor BMW, want alles waar BMW voor staat - en zo'n beetje de rest van auto-industrie - zit erin.

Volledig scherm © BMW

De vijf meter lange iNEXT is namelijk én volledig elektrisch én connectief én autonoom rijdend. De auto is zo lang als een X5, zo hoog als een X6 en heeft de wielen van een X7. Het interieur is ook bijzonder. 'My Favorite Space', oftewel mijn favoriete plek, wordt de nieuwe stijl van de binnenzijde genoemd. Bijzonder opvallend: er is geen enkele knop of schakelaar te vinden. Alleen een stuurwiel, twee grote displays op het dashboard en een gas- en rempedaal. De rest is een eclectische mix van een designhotel, loungeruimte en modern kantoor. Een leefruimte op wielen kortom.

Volledig scherm © BMW

De cross-over op deze beelden moet in definitieve vorm het elektrische vlaggenschip van het merk worden, aldus Harald Krüger, voorzitter van de Raad van Bestuur van BMW. De iNEXT is de eerste BMW die alle belangrijke technologie van de toekomst in één auto onderbrengt, volgens de Duitsers. De auto zal waarschijnlijk in 2021 als i5 op de markt worden gebracht en krijgt een actieradius van 750 kilometer.