Elektrische bestelwagen koop je dit jaar met 5000 euro subsidie

In totaal komt er 185 miljoen euro subsidie beschikbaar, waarvan 22 miljoen euro bedoeld voor is dit jaar. Met dit geld kunnen zo’n 4000 bestelauto’s worden gesubsidieerd. Het subsidiebedrag is niet alleen te gebruiken voor aanschaf, maar ook voor lease. In dat geval wordt het voordeel over de maandlasten verdeeld. De Rijksoverheid spreekt niet over een maximale catalogusprijs voor de bestelbussen als voorwaarde, zoals die wel voor personenauto’s geldt.

Geen uitlaatgassen van vrachtwagens of bedrijfsbusjes meer in de stad, is het devies van het ministerie. Het is de bedoeling dat de komende jaren auto's met uitlaatgas definitief uit de binnensteden worden verbannen. Veertien steden hebben al formeel aangekondigd in 2025 zo'n zero-emissiezone in te voeren. Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat): ,,Nu we meer thuis zijn valt op hoeveel bestelbusjes en vrachtwagens er rondrijden in de steden. De afspraken die we vandaag maken zorgen ervoor dat het vanzelfsprekend wordt dat over een aantal jaar in de stad de schappen vol liggen, het afval wordt opgehaald en je pakje er op tijd aankomt, maar dan zonder uitlaatgassen en CO2-uitstoot.”