Elektrische autoruit kan je vinger amputeren: Ilze overkwam het

Waarom iemand 312.555 dollar over had voor deze ruim twintig jaar oude Subaru

20 april De Subaru Impreza 22B STI is zonder twijfel het meest iconische model van het Japanse merk Subaru. Maar dat een van deze in een oplage van 400 exemplaren gebouwde auto meer opbrengt dan de echte auto van rallycoureur Colin McRae is wel redelijk bizar.