Elektrische auto zorgt voor recordomzet in autoverkoop

Vooral de run op dure, volledig elektrische auto’s heeft vorig jaar gezorgd voor records in de autoverkoop. Er werd voor ruim €15 miljard aan nieuwe auto’s uitgegeven. Bovendien steeg de gemiddelde aanschafwaarde naar zo’n €33.800 per nieuw geregistreerde auto. Deze records waren allemaal te danken aan elektrische auto’s; die droegen met €1,8 miljard bij aan 12 procent van de totale omzet in de markt. De gemiddelde aanschafprijs van volledig elektrische auto’s lag op €74.000. Elektrische auto’s waren ook dominant aanwezig in de top 10 van modellen met de meeste omzet. De Tesla Model S voerde die lijst aan, gevolgd door de Tesla Model X, de VW Golf (waarbij de elektrische e-Golf verantwoordelijk was voor 30 procent van de omzet) en de elektrische Jaguar I-Pace.

Ook in 2019

In 2019 zet de opmars van volledig elektrische auto’s in Nederland door, verwacht ING. Het marktaandeel (in volume) steeg in januari naar 5,2 procent , terwijl dat in diezelfde maand een jaar eerder nog 2,3 procent was. In tegenstelling tot de verkoop in december, ging het in januari om meer ‘betaalbare’ auto’s voor werknemers met een auto van de zaak zoals de VW e-Golf, Hyundai Kona en Nissan Leaf. De gemiddelde uitgave per volledig elektrische auto daalde dan ook van €74.000 in 2018 naar een kleine €43.000 in januari 2019.