Elektrische auto's worden goedkoper: deze nieuwkomer kost nog geen 30.000 euro

Vriendin neemt schuld op zich na doodrijden voetballer: ‘Met zo’n geheim kan ik niet leven’

Hij raasde volgens justitie met 142 kilometer per uur over de Zutphensestraat in Apeldoorn. Met als gevolg een dodelijk ongeluk. Dylan B. (31), eerder verantwoordelijk voor ‘talloze verkeersovertredingen’, zou later opnieuw de fout in zijn gegaan. Om zich daarna uit gewetensnood alsnog bij de politie te melden. ,,Met zo’n geheim kan ik niet leven.”