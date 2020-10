Elektrische auto Polestar 2 kan plotseling stilvallen: fout in de software

RIJ-IMPRESSIE Vernieuwde Seat Ateca voelt als vertrouwde oude jas

9:05 In 2016 was de Seat Ateca de eerste SUV van het Spaanse merk, na vier jaar is het tijd voor een subtiele update. De vernieuwde Seat Ateca waarmee we nu op pad gaan, doet het iets kalmer aan dan de 300 pk sterke Cupra Ateca waarmee we onlangs reden. Maar ook met 150 pk stelt de Ateca niet teleur.