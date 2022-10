Elektrische auto opladen in vijf minuten? Het kan volgens Nasa dankzij ruimtetechnologie

‘Slimme tegel’ in de stoep vertelt gladheids­be­strij­ders of ze moeten strooien, of niet

Een stoeptegel die zélf aangeeft of er gestrooid moet worden. Sinds deze week ligt-ie in IJsselstein. De gemeente hoopt daarmee te kunnen besparen op gladheidsbestrijding. Want het onnodig uitrukken van de strooiploegen kan zo tienduizenden euro’s schelen.

14 oktober