‘Elektrische auto komt tot drie keer verder voor hetzelfde geld’

De Britse autosite Parkers hanteert in het onderzoek de zogeheten Miles per Pound (MPP)-aanduiding, zodat direct duidelijk wordt hoever je kunt rijden op één Britse pond. Hierdoor kunnen brandstoffen als benzine en diesel gemakkelijker vergeleken worden met elektriciteit. Parkers baseerde de kosten van het rijden met een elektrische auto op het thuis opladen, omdat er bij snelladers onderweg zeer uiteenlopende bedragen worden gehanteerd.



Uit het onderzoek blijkt dat de Kia e-Niro maar liefst 33,1 mijl ver komt per pond opgeladen elektriciteit. Dat is drie keer verder dan het bereik van het goedkoopste voertuig met verbrandingsmotor. De standaardversie van de Tesla Model 3 eindigde op de tweede plaats met 32,3 mijl per pond. Ter vergelijking: de meest zuinige dieselvariant van een auto als de Ford Fiesta bleek slechts 9,3 MPP te doen, waardoor het potentieel bijna vier keer duurder is om met deze auto te rijden.



Opgemerkt moet worden dat elektrische auto’s nog altijd aanzienlijk duurder in aanschaf zijn dan hun benzine- of dieselrivalen. Daar staat tegenover dat ze in de regel langer meegaan en minder aan onderhoud en wegenbelasting kosten dan modellen met een verbrandingsmotor.



Hoewel in Nederland andere benzine- en stroomtarieven gelden dan in Engeland, geven de Britse cijfers wel een aardige indicatie. Het zou voor de Nederlandse consument handig zijn wanneer ook hier een dergelijke standaard van bijvoorbeeld Kilometers per Euro ingevoerd zou worden.