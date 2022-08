Eigenaar wil auto waar prinses Diana in crashte terug, waarde geschat op 10 miljoen

De eigenaar van de auto waar prinses Diana 25 jaar geleden in verongelukte, eist dat de Franse autoriteiten het voertuig aan hem teruggeven. Volgens Jean-Francois Musa, voormalig eigenaar van verhuurbedrijf Etoile Limousines, is de auto ‘wettelijk gezien’ van hem.

,,Het enige probleem is dat het wrak van de Mercedes-Benz S280 anno 2022 nergens te bekennen is”, aldus Musa tegenover de Britse tabloid The Mirror. ,,Ik weet niet waar de auto is. Ik weet alleen dat deze wettelijk gezien van mij is en ik wil ‘m natuurlijk terug”, zo zegt de 63-jarige tegen de krant. ,,Hij had allang teruggegeven moeten zijn, maar dat is tot nu toe onmogelijk gebleken.”

Chauffeur Henri Paul veroorzaakte ongeval

Morgen is het precies 25 jaar geleden dat prinses Diana samen met haar vriend Dodi Fayed en chauffeur Henri Paul verongelukte in Parijs. Alleen haar bodyguard Trevor Rees-Jones overleefde de crash in de Pont de l’Alma.

Een Frans gerechtelijk onderzoek van 18 maanden wees uit dat de crash waarbij de drie omkwamen werd veroorzaakt door Henri Paul, die dronken was en antidepressiva gebruikte en de controle over het stuur verloor terwijl hij te hard reed.

Volledig scherm Het wrak van de Mercedes net na het ongeluk in een tunnel in Parijs. © Shutterstock

Locatie van het wrak waarin Prinses Diana overleed is niet bekend

Musa heeft gezegd dat hij wil dat de auto in een Amerikaans museum wordt tentoongesteld ter ere van Diana. Maar de Britse royals hebben altijd aangegeven dat ze liever zien dat de auto discreet zou worden vernietigd. Volgens The Mirror willen de Fransen niet zeggen waar het wrak op dit moment is.

Zeker is in ieder geval dat de Mercedes tot 2017 werd bewaard in een zeecontainer in een politieopslag in de buurt van Créteil, aan de rand van Parijs. The Mirror bezocht de opslagplaats. Een arbeider zou hebben beweerd dat de auto daar inderdaad werd bewaard, maar dat deze enkele jaren geleden is verplaatst.

Wrak is tot 10 miljoen euro waard

Etoile Limousines had ooit een contract met het Paris Ritz - het hotel dat eigendom is van de vader van Dodi Fayed, Mohamed al-Fayed. De auto is onderwerp geweest van tal van complottheorieën. Experts denken dat het wrak tot 10 miljoen pond waard kan zijn, oftewel ruim 8,5 miljoen euro.

