Eerste elektrische topklasse-sedan is net zo luxueus als een S-Klasse en komt net zo ver als een diesel

De EQS is de elektrische evenknie van de S-Klasse. Dat betekent veel comfort aan boord, maar ook superieure rijeigenschappen. Een van de aspecten waar hard aan is gewerkt, is de aerodynamica. Want geloof het of niet: deze ruim vijf meter lange limousine is met zijn Cw-waarde van 0,20 de meest aerodynamische productieauto ter wereld. Het is mede daardoor ook een van de beste modellen als het gaat om het geluidsniveau aan boord tijdens het rijden. Het zeer lage windgeruis draagt daar in belangrijke mate toe bij.

Volledig scherm Mercedes-Benz EQS © Mercedes-Benz

In eerste instantie komt de auto in twee uitvoeringen op de markt. De EQS 450+ heeft één elektromotor op de achteras, die goed is voor 333 pk (245 kW) en 568 Nm koppel. Daarmee snelt de EQS in 6,2 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h en de topsnelheid bedraagt 210 km/h. De EQS 580 4Matic is voorlopig de krachtigste EQS, die heeft er ook elektrische aandrijving op de vooras bij: goed voor een systeemvermogen van 524 pk (385 kW) en 855 Nm koppel. De sprint van 0-100 km/h duurt 4,3 seconden en ook hier een topsnelheid van 210 km/h.

Later komt daar onder meer nog de EQS 350 onder en er komt ook een EQS 450 4Matic. Maar er komt ook nog een model boven, namelijk een performance-versie met een vermogen tot 560 kW/762 pk. Dit model zal hoogstwaarschijnlijk het AMG-label dragen. De EQS heeft standaard achterwielaandrijving, maar is ook leverbaar met vierwielaandrijving. Dat is in het geval van de 762 pk sterke variant geen overbodige luxe. De standaard achterasbesturing met een stuuruitslag tot 4,5 graden zorgt ervoor dat de auto tijdens het rijden minder groot lijkt. Als alternatief kan achterasbesturing met een stuuruitslag tot 10 graden worden besteld of achteraf worden geactiveerd via een over-the-air upgrade. Dit maakt een draaicirkel van 10,9 meter mogelijk. Dit komt overeen met de draaicirkel van veel modellen in de compacte klasse.

Hoewel de EQS nauw verwant is aan de nieuwe S-Klasse, is het model gebouwd op een volledig nieuw onderstel. De auto ziet er dan ook heel anders uit, vooral omdat er geen rekening gehouden hoefde te worden met een grote motor voorin, of een dikke middentunnel voor de aandrijfas. De innovatieve koplampen zijn via een lichtband met elkaar verbonden en vormen samen met de diepzwarte grille (Black Panel) het kenmerkende gezicht. Binnen is het ook een en al hightech: de navigatie met Electric Intelligence plant de snelste en handigste route, inclusief laadstops, op basis van verschillende - wisselende - factoren. En er is een visualisatie aan boord die laat zien of de beschikbare accucapaciteit voldoende is om zonder laden terug te keren naar het beginpunt.

De EQS is de eerste Mercedes-Benz die de mogelijkheid biedt om volledig nieuwe voertuigfuncties te activeren via over-the-air updates, iets wat een merk als Tesla bijvoorbeeld al veel langer doet. De Mercedes is voorzien van een zeer efficiënt luchtfilter, dat zaken als zwaveldioxide, stikstofoxiden, maar ook virussen en bacteriën tegenhoudt. Als optie beschikt de EQS voor en achter over automatische comfortportieren. Wanneer de bestuurder de auto nadert, worden eerst de portiergrepen uitgeschoven. Bij het dichterbij komen gaat het bestuurdersportier automatisch open. Via de afstandsbediening kunnen ook de achterportieren op afstand worden geopend.

De EQS beschikt, afhankelijk van de uitrusting, over maximaal 350 sensoren. Deze registreren afstanden, snelheden en acceleraties, lichtomstandigheden, neerslag en temperaturen, de bezetting van de stoelen, maar ook het knipperen van de ogen van de bestuurder of de taal van de passagiers. Deze schat aan informatie wordt verwerkt door regeleenheden die, aangestuurd door algoritmen, razendsnel beslissingen nemen. Ze zijn dus als het ware het brein van de auto. Maar veel informatie is alleen nuttig als je er iets mee kunt. De nieuwe EQS is volgens Mercedes-Benz in staat om dankzij kunstmatige intelligentie bij te leren.

Bijladen van de EQS kan aan de wallbox met 11 kW of optioneel 22 kW. In het eerste geval ben je dan hooguit 10 uur bezig om de accu vol te krijgen, met de 22 kW AC-lader kan dat binnen vijf uur. Snelladen kan uiteraard ook en wel tot 200 kW laadvermogen. Daarmee krijg je er 280 tot 300 km actieradius bij in een kwartier laden. Onder optimale omstandigheden is in 31 minuten de accu van 10 tot 80 procent vol te laden. De Mercedes-Benz EQS komt komende zomer op de markt. De prijzen worden bekendgemaakt in de aanloop naar de marktintroductie.

