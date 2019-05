Eerste elektrische Mercedes combineert domme fouten met briljante technologie

Sommige autofabrikanten blijven te lang in hun tradities hangen. Konden ze vroeger gemakkelijk een jaar of vier jaar de tijd nemen om aan een nieuwe auto te werken, tegenwoordig gaan de ontwikkelingen net zo snel als bij de smartphones uit Silicon Valley. En dat is waar Mercedes-Benz over struikelt bij zijn eerste volledige elektrische model, de EQC. Jaguar maakte dezelfde fout al eerder, met zijn iPace.

Regeren is vooruitzien, ook in de auto-industrie. Waar vier jaar geleden elektrisch rijden nog een tamelijk onontgonnen gebied was, komen merken tegenwoordig met een steeds grotere reikwijdte op de proppen. Een Tesla, Hyundai of Kia brengt je minimaal 450 tot meer dan 500 kilometer ver.

Juist daarom is het teleurstellend dat de nieuwe Mercedes afhankelijk van het uitrustingsniveau 374 kilometer tot hooguit 417 kilometer haalt. Hij laat zich inhalen door de Kia e-Niro en Hyundai Kona Electric, die nota bene de helft goedkoper zijn.

Slapen

Ook in ander opzicht lijkt het erop dat de ontwikkelingsafdeling van Mercedes-Benz heeft zitten slapen. De EQC kan maximaal met 110 kW laden. Dat was vier jaar geleden misschien indrukwekkend, maar uitgerekend Mercedes zelf bouwt met enkele andere autofabrikanten inmiddels een Europees netwerk (Ionity) waar 150 kW de standaard is. Ook de Audi e-Tron kan 150 kW aan en nog veel krachtigere en dus snellere laadstations zijn al in zicht, met 350 kW.

Volledig scherm © RV

Het zogenaamde drie fase-laden (AC) is bij deze Mercedes niet mogelijk en bij een snellader is hij beduidend trager dan een Audi e-Tron of Tesla Model X. Thuis, met een zogenoemde Wallbox, gaat het via de boordlader (7,4 kW) zelfs minimaal 11 uur duren voordat hij opgeladen is.

Nog een minpunt: in tegenstelling tot bijvoorbeeld een Nissan Leaf laat de EQC het One Pedal Driving niet toe. In het kader van het recupereren (het winnen van energie uit de kracht van het afremmen) lukt het hem niet om automatisch volledig tot stilstand af te remmen. Dus heb je naast het gaspedaal altijd nog het rempedaal nodig.

‘Beste compromis’

Dit alles zet de elektrische Mercedes op achterstand. Vraag je de fabrikant waarom hiervoor gekozen is, dan komt die met argumenten die niet erg overtuigend klinken. Productmanager Stefan Penschuck: ,,We wilden het gewicht en de kosten beperken. Het is altijd een compromis en dit is volgens ons het beste compromis. In de praktijk zul je ’s zomers met deze auto gemakkelijk 360 kilometer kunnen bereiken en in de winter 260 kilometer.’’

Het zijn woorden die haaks staan op de legendarische uitspraak van grondlegger Karl Benz van dit merk: ‘Das beste oder nichts’, het beste of niets. Dreigt de elektrische Mercedes door dit alles een flop te worden? Hoogstwaarschijnlijk niet. Want aan de andere kant heeft de EQC briljante technologie aan boord, die we grotendeels kennen uit andere modellen van het merk, maar daardoor niet minder indrukwekkend is.

Zoals het onvolprezen MBUX-infotainment. Dat is nu het meest geavanceerde systeem in de markt. Daarmee loopt Mercedes wel voorop, zowel met slimme software als de hardware: een gigantisch breedbeeldscherm dat bovenop het dashboard is geplaatst. Het intelligente systeem verstaat veel commando’s en niet alleen een beperkte lijst van zinnetjes, zoals bij andere merken. Zeg je ‘Hey, Mercedes’, dan komt de elektronische butler tot leven. Ook bijzonder is de ‘augmented reality’ die in het navigatiesysteem met live videobeelden de rijrichting, rijstroken of zelfs huisnummers aanwijst, om makkelijker je weg te vinden.

Juist in de elektrische EQC blijkt dit MBUX een uitkomst. Als je een bestemming invoert, rekent de auto precies uit waar en wanneer je onderweg stroom moet laden. Je weet tot op de minuut waar en hoe lang je bij een laadpaal zal staan. ,,Dat is de grootste zorg van elektrische rijders’’, weet Penschuck. ,,Haal ik mijn eindbestemming wel, hoe ver kan ik nog? Aan die onzekerheid maken we met dit systeem een eind. Dat is veel belangrijker dan een grotere reikwijdte.’’

Stiller

Verder rijdt de EQC als een echte Mercedes en dat is ook wat waard. Hij is stiller dan de meeste andere elektrische auto’s (zelfs de elektromotoren hoor je nauwelijks zoemen) en hij veert uitermate comfortabel. Zijn besturing is aangenaam licht en toch duidelijk. Met zijn twee sterke elektromotoren (vermogen 408 pk) en indrukwekkende trekkracht (koppel 760 Nm) sprint hij in slechts 5,1 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u. En met zijn topsnelheid van 180 km/u sla je ook geen gek figuur op de Autobahn.

Doordat de ene elektromotor bij de vooras is gemonteerd en de andere bij de achteras, brengt hij meteen vierwielaandrijving met zich mee. In het weggedrag kan hij het gewicht van het 652 kg zware batterijenpakket (80kWh) niet altijd verhullen: de EQC heeft een leeggewicht van maar liefst 2495 kg. Maar het goede nieuws is dat hij een aanhanger van maximaal 1800 kilo kan trekken.

Sneller

De EQC is voor bijna 20 procent gebaseerd op de GLC, een SUV die nog gewoon met benzine- en dieselmotoren verkrijgbaar is. Maar hij ziet er anders uit en vooral het interieur blijkt origineel vormgegeven en van mooie kwaliteit. Een van de belangrijkste concurrenten van de EQC is de Audi e-Tron. Die is langer (4,90 m) dan de Mercedes (4,76 m) en biedt ook meer bagageruimte (660 liter versus 500 liter). Maar in de praktijk blijkt dat de Mercedes toch al ruim genoeg is, ook op de achterbank. In vergelijking met de Audi is hij bovendien sneller en biedt hij nog beter veercomfort.

De prijslijst van de EQC begint bij 80.995 euro. Daarmee is hij goedkoper dan de Audi e-Tron, die minimaal 84.100 euro kost. In oktober begint de levering in Nederland, maar hij kan al besteld worden.

