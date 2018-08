Eerst dieselgate, nu 'curryworstgate' bij VW

De curryworst van VW is mateloos populair. Vorig jaar verkocht Volkswagen zelfs meer worsten dan auto's. De worst heeft een eigen onderdeelnummer en wordt meestal met ketchup geserveerd. Er dreigt echter gevaar, want er wordt nu al enkele weken geklaagd - vooral door werknemers van de fabriek. De VW-currywürst is namelijk van smaak veranderd en dat gaat zomaar niet.

Martin Cordes, chef-kok bij Volkswagen, beweert dat het probleem niet bij de worst maar wel bij de ketchup ligt. De leverancier daarvan was tot voor kort Mondelez International, maar dat bedrijf is ermee gestopt en dus moest de chef zich tot een nieuw – Duits – bedrijf richten. Hun ketchup is minder vet en bevat minder suiker, maar is blijkbaar niet optimaal van smaak. ‘We gaan de ketchup controleren en verbeteren’, belooft de worstenbaas van Volkswagen desondanks.