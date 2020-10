Een vriendin rijdt belabberd en dat mailde ik de familie. Was dat verstandig?

Vraag: Mijn vriendin chauffeert erg onzeker. Ze heeft al twee keer in een bocht een betonnen pilaar geraakt. Als we ergens heen gaan, moet ik altijd rijden. Ik heb mijn bezorgdheid aan haar kinderen gemaild. Uiteraard heeft ze dit gehoord en ze neemt het me kwalijk. Deed ik er goed aan die mail te sturen? En aan mijn advies meer te rijden om zo het rijgevoel weer terug te krijgen?