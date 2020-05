Een verlicht ‘mondkapje’ en 500 kilometer bereik: rijden met de nieuwe, elektrische Skoda Enyaq

Later dit jaar komt Skoda met een elektrische familie-SUV, de Enyaq. Hoe hij er precies uit ziet houdt het merk nog even geheim voor het grote publiek, maar wij mochten bij hoge uitzondering al wel met een vermomd exemplaar rijden. Reken niet op extreme acceleratietijden, wel op een echte Skoda met genoeg ruimte voor je gezin én lampjes in de grille.

Diep weggestopt op een landgoed in midden-Ierland werkt Skoda aan een geheime missie. Een handjevol autojournalisten is (nog net vóór de coronacrisis) afgereisd naar deze plek om kennis te maken met de aanstaande elektrische gezins-SUV van de Tsjechische autobouwer. Op dit moment leggen technici – in het diepste geheim – nog de laatste hand aan de ontwikkeling van de nieuwe Enyaq die in 2021 bij ons op de markt komt. Straks mogen we bij hoge uitzondering al rijden met enkele bont bestickerde en ingepakte prototypes, maar niet voordat we een blik werpen op de uiteindelijke productie-Enyaq.

We mogen van Skoda geen foto’s tonen van die definitieve auto, maar wel vertellen wat je kunt verwachten. Verscholen op de binnenplaats van het landhuis staat een grote, strak gelijnde crossover met een herkenbare Skoda-uitstraling. Veel rechte lijnen, een stoere neus, grote wielen maar geen typisch EV-uiterlijk. Met een lengte van 4.64 meter is hij groter dan veel andere elektrische modellen maar zo’n vijf centimeter korter dan de Kodiaq, de grootste Skoda van het moment die bovendien een stuk hoger is.

Volledig scherm Hij is iets korter en lager dan een Kodiaq, maar deze Enyaq blijkt geen kleine jongen © Skoda

,,Net als de Kodiaq is de Enyaq bedoeld voor grote gezinnen”, legt Stepan Rehak van Skoda uit. De elektrische SUV biedt dan ook voldoende ruimte voor vijf personen maar een versie met zeven zitplaatsen staat, in tegenstelling tot bij de Kodiaq, niet op de planning. Wel is er met 585 liter flink wat bagageruimte beschikbaar, ondanks de iets aflopende daklijn.

Aan de voorkant van de Enyaq springt bovendien een opvallend detail in het oog: er zit ledverlichting ín de grille. Dat hebben we nog niet eerder gezien op een auto die klaar is voor serieproductie. Omdat een elektrisch model geen motorkoeling nodig heeft is hij voorzien van een dichte neus, maar bij deze Skoda is het gedeelte tussen de koplampen transparant. Achter het plexiglas ‘mondkapje’ zit bij de Enyaq een raster van kunststof strips die je desgewenst kunt laten oplichten. De functie is op de uiteindelijke productieversie weliswaar optioneel (‘op de duurste varianten zit het standaard’) maar ziet er behoorlijk futuristisch uit, zeker voor het normaal zo nuchtere Skoda. Het onderscheidt de Enyaq bovendien in één klap van andere elektrische modellen, zoals de aanstaande Volkswagen ID.4 waarmee hij zijn technische basis deelt.

Volledig scherm De grille lijkt op die van het Skoda Vision iV studiemodel, alleen is bij de Enyaq het binnenste gedeelte verlicht © Skoda

3 accuversies, maximaal 500 km

Kopers van een Enyaq kunnen straks kiezen uit drie verschillende accupakketten en vijf motorsterktes. De minst grote heeft een capaciteit van 55 kilowattuur, waarmee de SUV een (nog niet definitief bevestigde) reikwijdte heeft van zo’n 340 kilometer. Deze versie heeft één elektromotor tussen de achterwielen met een vermogen van 109 kW (150 pk). Daarnaast komt er een Enyaq met een accu van 62 kWh, die goed is voor een vermogen van 132 kW (180 pk) en zo’n 390 kilometer moet halen.

Wie meer kilometers wil gaan rijden, kan beter kiezen voor de grootste accu met 82 kWh. De basisvariant daarvan heeft ook achterwielaandrijving, een vermogen van 150 kW (204 pk) en een verwacht rijbereik van zo’n 500 kilometer. Skoda levert de 82 kWh-versie ook met twee motoren, waardoor de Enyaq vierwielaandrijving krijgt. In dat geval heb je keuze uit vermogens van 195 en 225 kW (265 en 306 pk), waarbij een trotse Skoda-technicus vermeldt dat de sterkste uitvoering een geremde aanhanger van 1200 kilo mag trekken en binnen 6,2 seconden vanuit stilstand naar 100 kilometer per uur optrekt. ,,Bij een elektrische Skoda hoef je geen Tesla-achtige acceleratietijden te verwachten, maar je moet er niet gek van opkijken als we ons sportieve vRS-label op die snelste Enyaq plakken.”

Volledig scherm De Enyaq komt met vijf verschillende vermogens, variërend van 109 tot 225 kilowatt © Skoda

Kodiaq-kopers

,,We verwachten dat de meeste kopers van een Enyaq nu ook al in modellen zoals een Kodiaq rijden”, verklaart dezelfde technicus terwijl we per gecamoufleerde Skoda door het Ierse platteland rijden. De voorseriemodellen zijn opvallend stil, maar ook niet overdreven snel voor een elektrische auto. ,,Juist vanwege onze beoogde klanten zijn de prestaties van deze 55 kWh-versie te vergelijken met die van een Kodiaq met de tweeliter dieselmotor. De vRS-versie is sneller. Verder moet een elektrische Skoda vooral niet radicaal anders zijn, maar eigenlijk precies doen waar onze bestaande modellen ook goed in zijn. Daarom is ons streven om de auto ook qua prijs in ongeveer dezelfde klasse te krijgen als een vergelijkbare Kodiaq en hem te laten rijden als een echte Skoda.”

Afgaand op andere recente modellen rijdt ‘een echte Skoda’ goedmoedig en comfortabel, met een moeiteloze en vrij lichte bediening. Op het eerste gevoel wijkt de Enyaq niet van die koers: het stuurgevoel houdt het midden tussen soepel en afstandelijk, de vering vangt slechte delen van het wegdek netjes op en de ruime familieauto reageert ontspannen op commando’s van zijn bestuurder. Aan het remgevoel moet nog wat worden gesleuteld: via flippers aan het stuurwiel kun je met drie standen kiezen hoe sterk de Skoda op z’n elektromotor afremt, maar de bediening gaat nog niet heel soepel waardoor je al snel harder vertraagt dan gepland. ,,Daar zijn we nog mee bezig, maar ik schrijf je feedback nogmaals op. En inderdaad, in dit exemplaar werkt alleen de airconditioning van de bestuurder.”

Volledig scherm Op de buitenkant zitten extra kunststof plakkaten, ook het interieur mogen we nog niet zien van Skoda... © Skoda

Dat de Enyaq is ontworpen voor families, laat ook de vormgeving van het dashboard zien. ,,We kiezen heel bewust voor een, wat wij noemen, ‘democratisch aanraakscherm’. Het is zo gepositioneerd dat meerdere inzittenden het even eenvoudig kunnen bedienen.” Het scherm heeft naar keuze een diameter van 10 of 13 inch, waarbij draadloze updates en een constante internetverbinding tot de mogelijkheden behoren. Naast handige gezinsvoorzieningen beschikt de nieuwe Skoda ook over meer futuristische zaken, zoals een head-updisplay met augmented reality, dat belangrijke informatie door middel van bewegende graphics op je voorruit projecteert.

Campinglader

Een elektrische auto kan niet zonder goede laadvoorzieningen. Skoda heeft daarvoor diverse oplossingen bedacht, van een wallbox voor thuis tot een speciale lader waarmee je de Enyaq aan een campingstekker of een laadpunt in een jachthaven kunt opladen. Afhankelijk van de batterijgrootte is het accupakket binnen 6 tot 8 uur helemaal volgeladen, terwijl snelladen onderweg met maximaal 125 kilowatt gaat. Daarmee moeten de accu’s binnen 40 minuten tot 80% procent zijn opgeladen. Overigens is die hoge laadsnelheid alleen tegen meerprijs verkrijgbaar, de standaard snelheid bedraagt 50 kilowatt.

Ondanks de huidige problemen in de auto-industrie naar aanleiding van de coronacrisis, wil Skoda de uiteindelijke productieversie van de Enyaq nog voor het einde van dit jaar onthullen. Vervolgens komt de auto begin 2021 naar Nederland. Wat de Enyaq precies gaat kosten is vooralsnog niet bekend, ook die informatie maakt de importeur later pas wereldkundig.

Volledig scherm Ontwikkelingsmodellen voor een Iers kasteel, de uiteindelijke productieversie van de Skoda Enyaq komt in 2021 naar Nederland © Skoda

Volledig scherm Snelladen kan de Enyaq (optioneel) met 125 kW, 50 kilowatt is straks standaard © Skoda