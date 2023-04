Een tiny house, maar dan op wielen: Robert (52) is groot fan van de Twingo 1 (en hij is láng niet de enige)

met video Wie is de eigenaar van 230 oldtimers die in een klein rijtjes­huis woonde en met niemand sprak?

Hij heeft geen familie of erfgenamen en zocht nauwelijks contact met zijn buren in Dordrecht, maar stiekem legde een 80-jarige man een verzameling oldtimers aan die in de business als ‘ongezien’ wordt beschouwd. Maar wie is deze kluizenaar?