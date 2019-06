Een Tesla voor de helft van de prijs: zo doe je dat

VideoDe Tesla Model S is een van de opvallendste auto’s van de afgelopen jaren. Inmiddels is hij alweer zes jaar op de markt en staat hij steeds vaker ook als tweedehands te koop. De prijs? Minder dan de helft. Maar is het wat, zo’n gebruikte Tesla?

Volledig scherm De zes jaar oude Tesla Model S staat er nog bij als nieuw. © WB

De meest verkochte Tesla in Nederland is de Model S. Inmiddels zijn er hier meer dan 13.000 verkocht en duikt hij ook regelmatig op als occasion. Loop je extra risico’s als je zo’n elektrische auto tweedehands aanschaft en valt er wellicht nog fiscaal voordeel te behalen? We nemen een zes jaar oude Model S van de eerste generatie onder de loep. Nieuw kost een Model S vanaf 79.200 euro. Maar op occasionplatform AutoTrack.nl staan er honderden die gebruikt de helft goedkoper zijn. Een zes jaar oude Model S met kilometerstanden van pakweg 70.000 tot 150.000 koop je tegenwoordig voor nog geen 35.000 euro.

Achterhaald

Auto’s van zes jaar oud zijn doorgaans op bepaalde gebieden achterhaald: innovaties in de autowereld gaan nu eenmaal snel, zeker met het infotainment. Maar in ‘onze’ zes jaar oude Model S is de digitale inrichting helemaal bij de tijd, dankzij de diverse updates. Eigenlijk is een Tesla een beetje een rijdende smartphone. Net zoals een mobiele telefoon regelmatig een interne update krijgt, voert ook Tesla vaak software-updates uit. Daarvoor hoef je niet langs de garage. Vertrek je ’s morgens in je Model S, dan blijkt er online plotseling een toevoeging te zijn gedaan in de vormgeving van het digitale dashboard. Of er is software geïnstalleerd die ervoor zorgt dat de batterij bij een ‘koude start’ snel opwarmt, zodat het laden van die batterij vlotter verloopt. Het gigantische beeldscherm domineert het interieur.

Het is even wennen dat je een Tesla nooit start en nimmer uitschakelt. Ben je eenmaal binnen door de ontgrendeling met de afstandsbediening te activeren, dan is de S meteen startklaar. Stap je daarna kortstondig uit, dan moet je eenmaal terug achter het stuur de auto opnieuw activeren door op de afstandsbediening te drukken, die heel grappig de vorm heeft van een Model S. De eerste serie is herkenbaar aan de neus, waarin de suggestie van een grille is gewekt. Latere series hebben een volledig dichte neus. Bij die eerste serie horen helaas ook kwalitatief mindere stoelen: de zijdelingse steun is matig. De grote, donkere wielen, een carbon achterspoiler en donkere afwerking rondom de ramen: deze Model S ziet er stoer uit. Beter dan zo’n kale, witte S waar het Amsterdamse taxigilde mee rijdt.

Slijtage

De zes jaar oude Tesla rijdt nog als nieuw: comfortabel, krachtig en met een goede wegligging. De veroudering van een elektrische auto valt erg mee, omdat er minder mechanische techniek en ook minder vloeistofafhankelijke onderdelen in zitten. De meest voorkomende slijtage betreft de remmen, wielophanging en banden. Critici van auto’s op stroom weten echter altijd meer in te brengen tegen een tweedehands elektrische auto. De batterijen nemen na een paar jaar in capaciteit af en als je die moet vervangen zijn ze hartstikke duur. En stel je voor, een fabrikant ontwikkelt plotseling een revolutionair nieuw soort accu: klein en licht. Die past natuurlijk niet in elke elektrische auto, en dat maakt alle huidige elektrische auto’s in één klap overjarig.

Die koudwatervrees blijkt niet helemaal terecht. De accu-techniek ontwikkelt zich wel, maar dat gaat stap voor stap. Eigenlijk loopt de ontwikkeling parallel met de ontwikkeling van de auto’s. Dus elk nieuw model krijgt telkens een iets betere accu dan het voorgaande model, los van de software-updates die soms ook op de stroomtechniek betrekking hebben. En dan de afname van de kracht van een accu na verloop van tijd: de zogenoemde degradatie. Die blijkt in de praktijk best mee te vallen. Maarten Steinbuch, hoogleraar aan de TU Eindhoven en verbonden aan e-mobility platform e-Drivers.com, deed daar uitgebreid onderzoek naar. Na een kleine 300.000 kilometer is nog 91 procent van de accu actief, concludeert hij. En voorbij de 550.000 kilometer – een afstand die een auto met verbrandingsmotor zelden haalt – heeft de accu ongeveer 20 procent degradatie, dus is die nog voor meer dan driekwart bruikbaar. Bovendien blijft de degradatie bij actief gekoelde accu’s beperkt. De levensduur van dergelijke accu’s wordt door een intelligente temperatuurhuishouding sterk verlengd. Onder andere Tesla, Audi, Jaguar en de Koreaanse EV-fabrikanten hanteren deze gekoelde accu-techniek. Maar bijvoorbeeld in de eerste generatie van de Nissan Leaf ontbreekt die.

Belastingvoordeel

Is er nog fiscaal voordeel te behalen met een tweedehands Tesla? Ja, want je hoeft voor een elektrische auto geen wegenbelasting te betalen. Voor de zakelijke rijder zit het allemaal wat ingewikkelder in elkaar. Als je deze Tesla nieuw koopt, profiteer je van 4 procent bijtelling voor het gedeelte van de catalogusprijs onder de 50.000 euro. Over het resterende bedrag daarboven betaal je de ‘algemene’ 22 procent bijtelling. De bijtellingsregels voor een gebruikte elektrische auto zijn echter anders en allesbehalve eenvoudig. Voor de zes jaar oude Tesla Model S komt het neer op een bijtelling van 7 procent over de oorspronkelijke catalogusprijs voor het bedrag onder de 50.000 euro en 25 procent over het bedrag boven de 50.000 euro.

Al met al wordt een tweedehands auto dus zwaarder belast dan een nieuwe. Terwijl hij ondanks zijn leeftijd nog steeds geen enkele gram gas uitstoot. Juist vanwege deze minder gunstige bijtellingspercentages zijn ‘gebruikte’ elektrische auto’s minder interessant om zakelijk te rijden. Geen wonder dat veel gebruikte elektrische auto’s naar het buitenland verdwijnen. Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn geweest van de fiscale stimulans waarmee de overheid dacht het milieu in ons land te bevoordelen en die de schatkist veel geld heeft gekost.

Kijk voor een uitgebreid aanbod van tweedehands Tesla’s op AutoTrack.nl

Volledig scherm Het grote scherm domineert het interieur in de Model S © WB

Volledig scherm De Tesla Model S uit 2013 oogt dankzij zijn unieke design allerminst als een verouderd model © WB

Volledig scherm Mooie wielen onder deze occasion © WB

Volledig scherm Extra bagageruimte onder de 'motorkap' © WB