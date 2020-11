Een op de tien ongevallen op de snelweg door 'secondenslaap’

In slaap vallen achter het stuur is het meest onderschatte risico in de auto. Cafeïne, geopende ramen en harde muziek helpen er niet, tegen zo blijkt. Nu de dagen korter worden, neemt het gevaar van dit soort ‘dodelijke dromen’ snel toe.

Met een klap ontwaakt J. van Dijk uit zijn slaap. Tot zijn grote schrik ligt de acccountmanager uit Zwolle niet in bed, maar raast hij met 120 kilometer per uur langs de vangrail. Gedesillusioneerd door de vonkenregen aan de rechterkant van zijn auto geeft hij een ruk aan het stuur. Als door een wonder weet hij de auto recht te houden. Bij de eerstvolgende afrit bekijkt hij de schade aan zijn Volvo. De hele rechter zijkant van de auto moet opnieuw worden gespoten. Schade: 1100 euro.

Van Dijk is niet de enige die zich tijdens het autorijden door slaap liet verrassen. Duits onderzoek wijst uit dat de helft van alle automobilisten tot 34 jaar tijdens een korte autorit al minimaal een keer heeft meegemaakt dat hij of zij de ogen niet kon openhouden achter het stuur. Op langere ritten is dat zelfs twee op de drie. De cijfers zijn angstaanjagend en doen je realiseren dat het verbazingwekkend vaak goed afloopt met indommelende automobilisten. In het gunstigste geval heeft de bestuurder alleen te maken met een gevoel van; ‘hé, waar was ik net?‘ Maar net zo talrijk zijn de gevallen waarin de bestuurders ruw uit hun slaap worden gewekt door een vangrail, hectometerpaaltje of grasstrook langs de weg.

Volledig scherm © Daily Mail

De echte pechvogels worden nog wel op tijd wakker, maar verliezen door een te sterke stuurcorrectie de macht over het stuur en raken in een oncontroleerbare slip. Anderen eindigen al slapend tegen een boom, zonder een moment wakker te zijn geweest. Dat laatste overkwam W. van Renswoude tien jaar geleden. Overmand door slaap ramde de onderhoudsmonteur uit Swifterband eerst een andere auto en vervolgens vier bomen. Zijn Honda Integra was total-loss. ,,Ik werk in ploegendiensten, dus je verlegt steeds je ritme. Die dag had ik overgewerkt, ik wilde snel naar bed. Dan denk je bij jezelf; ik drink voor ik weg ga nog even twee bakjes koffie, draai onderweg het portierraam open en dan red ik het wel. Maar dat is onzin. Je redt het niet. Daarom zet ik tegenwoordig de auto resoluut aan de kant wanneer ik moe word. Na tien minuten of een kwartier slapen kan ik er weer een tijd tegenaan.‘’

Experts noemen het inslapen achter het stuur ‘secondenslaap‘, vanwege de vaak korte duur ervan. Volgens een conservatieve schatting, gebaseerd op buitenlandse studies, is in 10 tot 15 procent van de ernstige verkeersongevallen sprake van vermoeidheid bij de bestuurder. Het gevaar is volgens experts veel groter dan algemeen wordt aangenomen. Dat komt mede omdat de secondenslaap als doodsoorzaak vaak onder een andere naam verdwijnt in de politierapporten. Wanneer de slachtoffers het overleven geven ze vaak niet toe dat ze in slaap zijn gevallen, uit schaamte of uit angst voor verzekeringstechnische of justitiële gevolgen. Als het slachtoffer is overleden wordt door de autoriteiten bovendien in een aantal gevallen ten onrechte een andere oorzaak gerapporteerd. Bijvoorbeeld dat de bestuurder vermoedelijk onwel is geworden achter het stuur, of dat deze door onbekende oorzaak de macht over het stuur is verloren.

Een onderzoeksafdeling van DaimlerChrysler die ongevallen analyseert, rekent de secondenslaap samen met onopmerkzaamheid als gevolg van andere mentale factoren met afstand tot de belangrijkste oorzaak van ongelukken. Al tien jaar geleden werd bekend dat een kwart van alle dodelijke ongevallen op de snelweg wordt veroorzaakt doordat de veroorzaker zijn of haar ogen niet kon openhouden. De Duitse raad voor de verkeersveiligheid noemt vermoeidheid achter het stuur daarom het meest onderschatte risico van de automobilist.

Volledig scherm © Daily Mail

Vooral mensen die minder dan zes uur per nacht slapen lopen risico, net als mensen die langer wakker zijn dan 20 uur. Ook het hebben van meer dan een baan, het werken in ploegendiensten en regelmatig achter het stuur zitten tussen twaalf uur ’s nachts en zes uur ’s ochtends is riskant. Jongeren dommelen vooral ‘s nachts en in de vroege ochtend in, zo blijkt. Maar vanaf 45 jaar verlegt de gevarenzone zich naar de namiddag. Dat komt door de regelmatige slaapritmes van jongeren, bij wie dagelijks duidelijk afgetekende slaap- en waakperiodes elkaar afwisselen. Ouderen kunnen met minder nachtrust toe, maar kennen over de dag verdeeld meerdere momenten waarop ze behoefte hebben aan slaap.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat oververmoeide automobilisten achter het stuur net zoveel risico lopen als beschonken bestuurders. De term slaapdronken, het woord voor de toestand tussen dag en droom, is treffend voor de toestand waarin de slachtoffers zich bevinden. Australische onderzoekers ontdekten dat een automobilist na 17 doorwaakte uren al net zo ver heen is als iemand met 0,5 promille alcohol in het bloed. Bij 24 uur zonder slaap neemt het reactievermogen met 74 procent af, wat gelijkstaat aan 0,8 promille alcohol. Een geopend raam, harde muziek of cafeïne helpen heel even, maar zorgen daarna voor een nog grotere vermoeidheid.

Beter is het om volgens de experts om uitgerust op pad te gaan en niet meer dan twee uur onafgebroken achter elkaar te rijden. Zorg ervoor dat je niet te zwaar hebt gegeten voor je gaat rijden en drink voldoende. Ook de ventilatie is belangrijk. Mocht de vermoeidheid toch toeslaan, aarzel dan niet en zet de auto stil op een parkeerplaats om lichaam en geest met gymnastiekbewegingen weer alert te maken. Beter nog is het om even een dutje te doen. De slaap komt snel en is intensief, waardoor je vaak aan tien tot twintig minuten genoeg hebt om de reis veilig te kunnen vervolgen. Het wakker worden is vaak niet prettig na zo’n ‘powernap’, maar even later voel je je als herboren.

Volledig scherm © VVN

Behalve de bestuurder zelf kan ook de overheid maatregelen treffen om ongelukken als gevolg van de secondenslaap te voorkomen. Bijvoorbeeld door het aanleggen van ‘ribbelstroken’ langs de snelweg die een ratelend geluid maken zodra je erover rijdt. Volgens het Duitse blad Stern zorgden zulke luidruchtige voorzieningen langs de snelwegen in de Amerikaanse staat Pennsylvania voor een daling van het aantal ongevallen met zo’n 70 procent.

De belangrijkste oorzaak van de dodelijke secondenslaap is zelfoverschatting. De adviezen om bij de eerste symptomen van vermoeidheid een pauze in te lassen, worden massaal genegeerd. Wie houdt zich bijvoorbeeld tijdens de autovakantie aan het advies van twee uur rijden en een half uur pauze? Blijkbaar moet het eerst een keer goed mis gaan voor automobilisten toegeven aan hun slaapbehoefte. J. van Dijk en W. van Renswoude hebben hun les geleerd en kunnen het navertellen. Dat geldt niet voor honderden andere Europese automobilisten voor wie ieder jaar een droom van enkele seconden eindigt in een gruwelijk realistische nachtmerrie.

Symptomen van vermoeidheid

-Branderige ogen

-Wazig zicht

-Zware of dichtvallende oogleden

-Onwillekeurig knikkebollen

-Voortdurend gapen

-Onsamenhangende gedachten

-Slingeren

-Plotselinge stuurbewegingen

-Algeheel gevoel van vermoeidheid

-Zich niets meer herinneren van de laatste kilometer.