Een op de drie bestuurders weet niet wat een reddingsstrook is: ‘Erg frustrerend’

Twee jaar na de invoering weet een derde van de Vlaamse autobestuurders nog steeds niet wat een reddingsstrook is. Dat betekent dat ongetwijfeld ook veel Nederlanders niet weten hoe ze moeten reageren wanneer er een file ontstaat in landen als Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg, Tsjechië en Hongarije.

Op wegen met meer dan één rijstrook is het sinds 1 oktober 2020 in België verplicht een reddingsstrook te vormen in geval van file. Dat is ook verplicht zonder naderende hulpdiensten met zwaailichten of sirenes. Voertuigen op de linkerrijstrook moeten dan zo veel mogelijk naar links rijden. De rest wijkt uit naar rechts, zonder over de witte lijnen te rijden, tenzij het niet anders kan. Zo ontstaat een doorgang voor de hulpdiensten.

Uit een enquête van het Belgische Agentschap Wegen en Verkeer blijkt dat een op de drie geen goede definitie kan geven van een reddingsstrook. ,,Voorlichting blijft dus nodig”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. Daarom zet het agentschap dit jaar nog meer in op campagnes.

Frustrerend voor hulpverleners

,,Het is erg frustrerend voor hulpverleners om de staart van een file te bereiken en te zien dat de reddingsstrook nog gevormd moet worden”, zegt Maarten Van Severen, hoofd van het Belgische Netwerk Brandweer. ,,We helpen slachtoffers veel sneller wanneer we in één vlotte beweging tot op de plaats van het incident kunnen rijden.”

320 euro boete in Duitsland

In België, Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg, Tsjechië en Hongarije rijden de hulpdiensten bij een noodsituatie dus niet over de vluchtstrook zoals hier, maar tussen het verkeer door. Zelfs voordat er een verkeersopstopping ontstaat, dus bij langzaam rijdend verkeer, moeten bestuurders al zo’n reddingsstrook vormen - altijd tussen de meest linkse rijstrook en de andere rijstroken.

Dit principe wordt ook gehanteerd door Zwitserland en Slovenië, al is het daar (nog) niet verplicht. In Duitsland zijn de boetes voor automobi­lis­ten die zich niet aan de regels houden enkele jaren geleden drastisch verhoogd: van 200 naar 320 euro. In België bedraagt de boete ‘slechts’ 174 euro.

