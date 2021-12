Een miljoen kilometer garantie? Op deze elektrische Toyota kan dat binnenkort

Wie gebruik wil maken van die verlengde garantie, moet zijn of haar bZ4X namelijk elk jaar minimaal één keer langs brengen bij de werkplaats van een officiële Toyota-dealer. Daar wordt onder meer het accupakket van de auto onderworpen aan een soort ‘gezondheidscheck’, zodat de technici de systemen in goede conditie kunnen houden. De garantie is overdraagbaar, waardoor hij ook blijft gelden wanneer jij de tweede of derde eigenaar bent van de auto. Zodra je het onderhoud bij een ander (auto) bedrijf laat doen, vervalt de verlengde garantie. Wat het kost om de extra lange dekking af te sluiten, wist de Nederlandse importeur ons op dit moment nog niet te vertellen.

Wel is dus duidelijk dat Toyota het volste vertrouwen heeft in de techniek van zijn batterij-elektrische auto’s. Standaard geldt er bij de bZ4X al een riante tien jaar garantie op het accupakket, waarbij Toyota belooft dat de batterijen na een decennium (of na 240.000 kilometer) nog minimaal 70 procent van hun originele capaciteit zullen hebben. Volgens de hoogste ontwikkelingsbaas van het merk, is het accupakket zelfs ontwikkeld om nog voor 90 procent ‘goed’ te zijn na tien jaar. Bij de elektrische busjes van het merk, de Proace Electric, verbaasde Toyota eerder ook al met bovengemiddeld lange garantietermijnen.

Volledig scherm Qua formaat is de bZ4X vergelijkbaar met een RAV-4, al is hij een flink stuk lager © Toyota

Volgens topman Andrea Carlucci van de Europese Toyota-divisie heeft het merk een speciaal systeem in de bZ4X gebouwd dat de staat van de batterijen in de gaten kan houden. ,,Er zitten talloze sensoren in die controleren hoe het gesteld is met de individuele accucellen; als er bijvoorbeeld te grote afwijkingen zijn op het gebied van hitte of voltages, dan kan het systeem waarschuwen dat er iets mis is.”

De prestaties van het batterijpakket worden dus ondersteund door meervoudige monitoring van spanning, stroom en temperatuur van de batterij op individueel celniveau. “Als een abnormale warmteontwikkeling wordt gedetecteerd, worden de controlesystemen automatisch geactiveerd en worden er maatregelen genomen om schade aan de batterij te voorkomen. Ook is er veel aandacht besteed aan de behuizing, om te voorkomen dat vocht en vreemde stoffen de batterij kunnen binnendringen.”

Volledig scherm Een bZ4X moet 'meer dan 450' kilometer ver kunnen komen op een acculading, claimt Toyota © Toyota

‘Meer dan 450 kilometer’

In de buik van de bZ4X ligt een accupakket met een capaciteit van 71,4 kilowattuur. Hiermee moet het eerste model van Toyota onder het nieuwe submerk ‘bZ’, dat volgens het merk weer een afkorting is van ‘beyond Zero’, per acculading ‘meer dan 450 kilometer halen’. Snelladen gaat niet beter dan gemiddeld in dit segment: aan een DC-lader haalt de bZ4X een maximale snelheid van 150 kilowatt, waardoor je het accupakket volgens Toyota in zo’n 30 minuten tot 80 procent vol kunt laden.

Sommige concurrenten zoals de Hyundai Ioniq 5 en Kia EV6 scoren hogere waardes aan dezelfde palen, met dank aan een vooruitstrevender boordsysteem. Dankzij 800 volt kunnen die auto’s sneller laden, maar over de effecten op lange termijn (bijvoorbeeld over betrouwbaarheid en achteruitgang van de capaciteit) bestaat nog wat twijfel. Daarom richt Toyota zich, naar eigen zeggen, op betere efficiency, lagere luchtweerstand en dus een lager verbruik tijdens het rijden. Zo zou er in de bZ4X relatief gezien meer bereik over blijven bij koude weersomstandigheden. Normaal heeft een lage buitentemperatuur veel invloed op de actieradius, maar Toyota claimt dat de bZ4X daar minder last van heeft dankzij een verbeterd koelsysteem. Op het dak van de auto kun je optioneel zonnepanelen laten plaatsen, die in optimale omstandigheden tot 1800 kilometer extra rijbereik kunnen opleveren. Al zal de opbrengst in het minder zonnige Nederland naar verwachting minder gunstig zijn.

Om de auto zuiniger met energie te laten omspringen, heeft Toyota het interieur van de bZ4X voorzien van infraroodverwarming. Hiervoor zitten op diverse plekken, zoals onder de stuurkolom en onderkant van het instrumentenpaneel, elementen die warmte verspreiden over de benen en voeten van de voorste inzittenden. Hierdoor is de verwarming efficiënter omdat er geen warme lucht door het hele interieur hoeft te worden verspreid. Een soortgelijk systeem gebruikt BMW in de onlangs geïntroduceerde iX. Overigens is een warmtepomp standaard op elke bZ4X.

Volledig scherm Het interieur van de Toyota bZ4X wordt voorzien van infraroodverwarming © Toyota

Volop veiligheidssystemen

Toyota geeft voortaan een nieuwe naam aan de reeks veiligheids- en rijhulpsystemen die je in de bZ4X vindt. Voorheen vatte het merk dit samen onder de noemer ‘Toyota Safety Sense’, maar per direct spreken de Japanners over de Toyota ‘T-Mate’. ,,Dankzij verbeterde camera- en radarsystemen aan de voorkant én zijkant, is het detectiebereik van de Toyota bZ4X flink vergroot. Ook is de auto in staat om meer uiteenlopende gevaren en obstakels te herkennen in verschillende rijscenario’s”, zo legt het merk uit.

Daarvoor beschikt de auto onder meer over een systeem dat tegenliggers en motorfietsen kan detecteren, ook wanneer zij je op een kruispunt naderen. Met ‘Emercengy Steering Assist’ kan de Toyota zelf helpen bij uitwijken, terwijl ‘Safe Exit Assist; een waarschuwing geeft wanneer het niet veilig is om uit te stappen. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer je een achteropkomende fietser over het hoofd hebt gezien.

Volledig scherm Een lange wielbasis garandeert veel beenruimte achterin de Toyota bZ4X © Toyota

Meer ruimte (ook voor sterkere versies)

Op veiligheidsgebied loopt Toyota dus netjes in de pas met wat je inmiddels mag verwachten in dit segment. Qua interieurruimte schuurt de bZ4X eveneens tegen concurrenten zoals de Volkswagen ID.4, Ford Mustang Mach-E en Skoda Enyqa iV aan. De afstand tussen de voor- en achterwielen (de wielbasis, die meet 2,85 meter) is iets minder riant dan bij de Kia EV6 en Hyundai Ioniq 5, maar de beenruimte op de achterbank is in de Toyota eveneens meer dan prima. De bagageruimte heeft een standaard inhoud van 452 liter en voor het vervoeren van extra grote of lange spullen kan de achterbank volledig neergeklapt worden.

De Toyota bZ4X wordt volgend jaar leverbaar met aandrijving op alleen de voorwielen óf met vierwielaandrijving. De basisversie wordt aangedreven door een elektromotor met een vermogen van 204 pk (150 kW) en 265 Newtonmeter trekkracht, waarmee een acceleratie van 0-100 kilometer per uur in 8,4 seconden en een topsnelheid van 160 kilometer per uur haalbaar is.

Volledig scherm De bagageruimte meet minimaal 452 liter, de achterbank kan volgens Toyota helemaal plat © Toyota

De versie met vierwielaandrijving (ontwikkeld in samenwerking met Subaru, die overigens exact dezelfde auto gaat leveren onder de naam Solterra) levert een maximaal vermogen van 218 paardenkrachten (160 kW) en heeft een koppel van 336 Nm, wat naar verwachting goed is voor een acceleratie vanuit stilstand naar 100 kilometer per uur in 7,7 seconden. Ten opzichte van de concurrentie is dit netjes, maar diverse merken bieden elektrische gezinsauto’s aan die beduidend sneller zijn. Of er ook sterkere versies van de Toyota op de planning staan is op dit moment nog niet bekend.

