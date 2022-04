Een heerlijke fietsroute op het eindeloze Tholen

Dit eiland is op z’n mooist over de buitendijkse fietspaden, maar ook de oneindige polders bekoren. Eeuwenoud is dit landschap, langzaam gegroeid uit de zee. Trappend aan de rand van de Oosterschelde ervaar je rust die Tholen kenmerkt. Bij eb parelen de slikken, aangelicht door de zon die in deze tijd van het jaar nog niet al te hoog wil gaan. Aan de overkant Zuid-Beveland. Het ligt verscholen, want op deze middag is het diezig, goed Zeeuws voor mistig. Het geeft iets mystieks aan deze rit.

De kilte die vanaf het water komt omklemt en verkleumt je. Halverwege, in de buurt van Stavenisse, het uiterste punt, gaan gewoon de handschoenen weer aan. Hier voel je de Oosterschelde. Zie je de Zeelandbrug, kilometers weg en toch zo dichtbij. Binnenvaartschepen ­plopperen voorbij. Monotone diesels die even onthaastend werken als dit eiland.

Dit is geen route om te razen. Dit is fietsen om af te stappen, van het fietspad af te wijken. Bij het haventje van Strijenham bijvoorbeeld met zijn iele steigers. Of om een blik te werpen op de Scherpenissepolder die verborgen ligt achter de dijk. Na een kleine omweg stuit je op een ­vogelkijkhut aan de rand van nieuwe natte natuur: een deel van de polder is tegenwoordig vogelparadijs.

Buitendijks

Zo maak je van een toertje van ruim 50 kilometer een dagvullend programma. Stoppen, genieten, foto’s maken, neerstrijken op een bankje. Dat Tholen fietsers lokt is bekend. Menigeen kan nog altijd vooral de buitendijkse fietspaden niet vinden. Fietsmaatjes die een rondje Tholen deden, antwoorden op de herhaalde vraag ‘Waarom fiets je niet buitendijks?’ steevast: ‘Hoe kom je daar dan?’

Nou simpel. Je auto (fiets achterop) parkeer je aan het begin van de Oesterdam, de verbinding tussen Tholen en Zuid-Beveland. Tholen is nog altijd een eiland, maar twee dammen en twee bruggen vormen al vele jaren een permanente verbinding met ‘het vasteland’. Hier is in het voorjaar ­voldoende plek voor de auto. In de zomer kan het loeidruk zijn, met vooral Brabanders die verkoeling zoeken. Hoe dan ook, hier kun je de buitendijkse fietspaden op.

Volledig scherm De fietstocht op Tholen. © Jan van de Kasteele

Landmark

Het is bepaald nog niet warm, de dag heeft begin april lang nodig om op temperatuur te komen. Gaandeweg duiken wat stelletjes op, meeste op e-bikes, peddelend of hun leven ervan afhangt. Of zij het grote genieten ervaren valt te betwijfelen. Druk is het zodra Gorishoek opduikt, een duikersparadijs. Vele jaren was het een vergeten hoek, behalve in het hoogseizoen. Het verouderde restaurant de Zeester maakte plaats voor nieuwbouw, horeca en appartementen met als blikvanger een vuurtorenachtig statement. Een landmark zoals Tholen er weinig kent. Op de pier vlakbij, een dam die de Oosterschelde in steekt, zijn meeuwen de baas. Ze laten er schelpen vallen, peuzelen dan de inhoud op. Dat ­betekent voorzichtig manoeuvreren tussen de brokstukken. Eventjes niet opletten is geheid lek. Toch doen! Dat uitzicht…

Eindeloos is het buitendijks aan de westkant van Tholen. De zee geurt mild bij dit lage tij. Bij het karakteristieke getijdenhaventje van Stavenisse met zijn molen is het tijd voor een pauze, wat eten, een slokje water. Hier staat de tijd nog altijd stil.

Hoe groot is de tegenstelling met die andere haven aan de Oosterschelde, in Sint-Annaland, waar ‘buitendijks’ eindigt. Gelikte jachten, strakke kades. Dit is de moderne tijd, versterkt door een betonnen nieuwbouwkolos pal aan het water.

Hierna: gedaan met het water. De polders wachten, kronkelende dijken wisselen af met rechte fietspaden. Daar is de Oesterdam. Terug bij het begin. Ook eindeloos kent een einde.

Volledig scherm De fietstocht op Tholen. © Jan van de Kasteele

Tips en tricks 1. Let op de wind, Zeeland is er vermaard om. Ga maar niet als het echt heftig is, ook als je elektrisch fietst. 2. Bezoek onderweg ook plaatsen als Sint-Maartensdijk en ‘hoofdstad’ Tholen. 3. In hoogzomer kun je vanaf Gorishoek met een pontje oversteken naar Zuid-Beveland. 4. In Sint-Annaland stap je zo aan boord van de Frisia, bijvoorbeeld om zeehondjes te spotten op de zandplaten in de Oosterschelde. 5. Parkeren voor deze tocht doe je makkelijk aan de Oesterdam bij het beginpunt. Bij erg warm weer wil het weleens zoeken zijn naar een plek.

