‘Een Ferrari of Bugatti zonder geluid? Dan is er weinig beleving meer over’

Europa maakt klimaat­sprong: reuzepak­ket voorstel­len moet burgers en bedrijven duurzamer maken

14 juli De Europese Commissie onthult onder de noemer Fit for 55 in 2030 vandaag een enorm pakket aan klimaatvoorstellen. De ultieme poging om het klimaat naar een hoger plan te tillen, zal grote gevolgen hebben voor EU-burgers en -bedrijven. Het Europese streven is om in 2050 helemaal ‘klimaatneutraal’ te zijn en daartoe de CO2-uitstoot middels de maatregelen drastisch terug te dringen. De vervuiler betaalt, is de strekking van het pakket. Wie verduurzaamt deelt mee in een groene toekomst.