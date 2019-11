Een derde van alle verkeersboetes onterecht: ‘Bezwaar maken loont’

Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) deelde in 2018 zo’n 25.000 boetes per dag uit, oftewel 9,2 miljoen boetes in totaal. Die leverden de schatkist 754 miljoen euro op. Althans, als ze allemaal konden worden geïnd.

Ruim 330.000 keer - nog geen vier procent van het totaal - dienden burgers namelijk bij het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) bezwaar in tegen een boete. Van de 318.000 bezwaren die inmiddels zijn beoordeeld, werd ruim een derde toegekend. Dat betekent dat een boete wordt verscheurd en dus niet hoeft te worden betaald, bijvoorbeeld omdat er onvoldoende bewijs is of de boete aan de verkeerde persoon is opgelegd. In beroep en hoger beroep kwamen daar nog eens zo’n 5.000 boetes bovenop.