Een bijzondere fietsroute door het Overijsselse Ommen

Het is zo’n kalme, bedaarde dag in maart uit het liedje In een rijtuigie van Wim Sonneveld en Leen Jongewaard. Geen wolkie in de lucht, een bootje in ’t riet en geen auto op de weg. Bij Langs de lijn op de radio vechten de commentatoren van de laatste schaatswedstrijden en de eerste wielerklassiekers om voorrang. Is het nawinter of voorlente?

De twijfel is bijna voelbaar in de boomkruinen. Onderhuidse sap­stromen kolken in de okergele wilgentenen. Frisgroene knoppen, nog net geen blad, ontspruiten aan grijze beukentakken. ‘Schroomvallig’ is het woord dat bij me oppopt, terwijl de lage zon lange schaduwen trekt in het Eerder Achterbroek.

Bekijk deze mooie route eens, op route.nl vind je nog meer fietsroutes en wandelroutes in Nederland, België en Duitsland Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Sahara

Dit is Salland. Stiltegebied tussen Zwolle en Twente, geflankeerd door de Vecht en de Regge. Rivierdalen, heuvelruggen, bos en hei. Deze fietstocht doorkruist ze allemaal.

De rondrit van circa 33 kilometer, met eetcafé De Driesprong in Lemele als begin- en eindpunt, is uitgestippeld door Truus Wijnen, de wandel- en fietskoningin van Twente. Ze mijdt graag de hoofdwegen en fietst liever binnendoor over karrensporen als de ‘Knollenhaarweg’ en de ‘Schaddenveldsweg’ naar Hancate. Zo heb je hier meer tot de verbeelding sprekende plaatsnamen. Wat te denken van Junne of Sahara. Daar krijg je toch meteen een vakantie­gevoel bij.

Het eerste deel van de route is in alle opzichten ‘weids’. Je fietst door weilanden met hier en daar een verdwaalde jongerenkeet. Bierkratten tot aan het dak. Aan de horizon gloort de Lemelerberg. Boven het maaiveld uit steken graansilo’s van veevoederbedrijven en sprietantennes van geheime radiozenders met klinkende namen zoals ’t Geweld uut Salland.

De wind heeft op deze vlakte vrij spel en kan in deze tijd van het jaar een spelbreker zijn. Zeker voor fietsers zonder hulpmotor. Vandaag valt het mee. De zon steekt al een beetje. De jas kan uit, een dikke trui volstaat.

Stapstenen

Levensader in dit agrarische gebied is de Beneden-Regge, die bij Ommen uitmondt in de Vecht. Fietsknooppunt 85, tevens een kruispunt van waterwegen, is een ideale plek om te pauzeren voor een fruitsnack en een slok uit de veldfles. Op de oevers staan picknicktafels en in de rivier zijn stapstenen gelegd waarover je naar de overkant kunt lopen.

Het fietspad, deels onverhard, volgt enkele kilometers de loop van de rivier. De eerste ooievaars nestelen op de wagenwielen in de rietlanden. Kieviten cirkelen boven hun legsels in het gras. Het is druk in de kraamkamer van Moeder Natuur.

Op een zandpad in de buurt van Beerze worden we ingehaald door een fluisterstille elektrische crossmotor. Nooit eerder gezien, en ik geloof mijn oren niet. Bijzonder hoe in dit gebied, waar zonneparken en windmolens worden geweerd, de jeugd een eigentijdse draai geeft aan de energietransitie.

Afzaktocht

Heeft deze fietstocht door Salland, behalve genieten van de stilte en de natuur, ook nog iets leuks in petto? Een bijzondere plek, een sportief intermezzo of een pannenkoek of een ijsje? Jazeker, van alles wat. Zo fiets je langs het monument voor de Australische Royal Air Force-piloot Leslie Gordon Knight, die op 16 september 1943 neerstortte en om het leven kwam in een weiland bij Den Ham.

Volledig scherm Het monument voor Leslie Gordon Knight. © Rob Wissink

De Regge en de Vecht zijn populaire kanorivieren. Een fietstocht en een kanotocht zijn op een dag prima te combineren. Vanuit Ommen kun je een ‘afzaktocht’ van 12 kilometer maken.

Gezinnen kunnen het pannenkoekenrestaurant De Nieuwe Brug, een paar kilometer voor het eindpunt, eigenlijk niet links laten liggen. Er is een grote speeltuin bij voor de kinderen. Afstappen gaat bijna vanzelf bij het rustpunt De Meulenhorst, een biologisch melkveebedrijf waar je een ambachtelijke ijsco scoort.

Over wind en wijn 1. Pas de rijrichting aan op de wind. Fiets eerst tegen de wind in en terug met de wind in de rug. 2. De Lemelerberg beklimmen? Pak dan de alternatieve route vanaf fietsknooppunt 74 via 35 en 71 terug naar Lemele. 3. De Sahara in het Vechtdal bij Ommen is een 20 hectare grote zandverstuiving. Ideaal voor gezinnen om te ravotten en te picknicken. 4. Lekkere combi. Bezoek wijngaard en wijnmakerij De Tappenmars in Den Ham. Je rijdt erlangs. Voor een wijnproeverij wel reserveren: tappenmars.nl.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.