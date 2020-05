E-Tron Sportback: nieuwe elektrische Audi gaat voor de schoonheidsprijs

RIJ-IMPRESSIEDe Audi E-Tron werd vorig jaar dankzij de lage bijtelling meteen een favoriet van de leaserijders. Nu is er een vierdeurs coupé, de E-Tron Sportback. Daarmee heeft Audi een bescheiden primeur: een elektrische suv-coupé was er nog niet. Zijn er eigenlijk veel verschillen met de gewone Audi E-Tron?

De suv-coupé is een raar fenomeen. Gek genoeg was SsangYong een van de eerste merken die deze niche ontdekten. Ze kwamen in 2006 met de Actyon en iedereen vond hem lelijk. Toch brak het genre door: BMW introduceerde in 2008 de X6 en die sloeg behoorlijk aan. Mercedes volgde later met de GLE Coupé. Ook deze auto werd een behoorlijk succes. Audi wachtte aanvankelijk nog even af. Pas in 2018 kwam het met de Q8.

Met de elektrische E-Tron Sportback grijpt Audi zijn kans: BMW en Mercedes hebben geen suv-coupé op stroom in de prijslijst. De E-Tron Sportback is iets duurder dan de Audi E-Tron, de gewone suv die vorig jaar nog erg populair was in Nederland vanwege zijn lage bijtelling. Over de E-Tron Sportback is de bijtelling in 2020 over de eerste 45.000 euro 8 procent, daarboven 22 procent.

De Audi E-Tron Sportback is al wel te bestellen, maar staat waarschijnlijk op z’n vroegst eind juni in de showroom. De Sportback 50 quattro (313 pk, 540 Nm) is de basisversie en is leverbaar vanaf 65.100 euro. Hij heeft een accucapaciteit van 71 kWh en een actieradius van 341 km (WLTP). De Sportback kost 2400 euro meer dan de gewone E-Tron 50 quattro. Wij rijden met het topmodel Sportback 55 quattro, daarvoor betaal je 82.800 euro (gewone E-Tron 55 quattro: 80.400 euro).

Verschillen

Bekijk je de Audi E-Tron en de E-Tron Sportback van de voorkant, dan zie je weinig verschil. De suv-coupé heeft als nadeel dat de achterpassagiers iets minder hoofdruimte hebben. Echt een probleem is dit niet: als je 1,90 meter lang bent, zit je eigenlijk nog prima achterin. Ook voor bagage is nog genoeg plaats: hoewel je 45 liter minder tot je beschikking hebt dan in de E-Tron, past achter in de Sportback nog altijd 615 tot 1655 liter. Er is nog een klein verschil. De Sportback is als enige leverbaar met 22 inch wielen, waardoor de uitstraling nét wat sportiever is. Bij de gewone E-Tron houdt het op bij 21 inch; nog een formaat om elke stoeprand en smalle parkeergarage te vrezen.

Snelladen

Volgens WLTP-normen kun je 409 kilometer rijden met de Audi E-Tron Sportback 55 quattro, voordat je de accu weer moet opladen. De accucapaciteit is 95 kWh, bijna net zoveel als de Tesla Model X (100 kWh). Dankzij een snellaadfunctie, waarmee de stroom met 150 kW per uur de accu in gaat, is hij in een half uur weer 80 procent vol. Zelfs als je rijdt alsof je Max Verstappen bent, kom je overigens makkelijk 250 kilometer ver op één acculading. De E-Tron Sportback heeft voor elke stemming een passend rijprogramma: van zeer efficiënt tot behoorlijk sportief.

Zwaar en snel

Bij de Audi E-Tron Sportback 55 quattro is zowel aan de voor- als aan de achteras een elektromotor gemonteerd. Dankzij de sportieve vormgeving lijkt de Sportback lichter dan-ie daadwerkelijk is. Maar dat is schijn: hij weegt liefst 2480 kilo. Dat gewicht poets je niet zo makkelijk weg, zelfs niet met een vermogen van 408 pk en een koppel van 664 Nm. Vooral op bochtige wegen merk je dat je met een volslanke auto op pad bent. Op rechte stukken is er niets aan de hand. Je kunt het volledige vermogen maximaal 8 seconden aanspreken door het gaspedaal helemaal naar beneden te trappen (kickdown). De sprint van 0 naar 100 km/u is dan in 5,7 seconden voltooid.

De Audi E-Tron Sportback is gemaakt voor vele comfortabele snelwegkilometers en een geruisloos en uitstootvrij verblijf in de stad. Over het comfort kunnen we kort zijn: dat is voortreffelijk. De luchtvering strijkt elke oneffenheid glad, van drempels in een woonwijk tot dwarsrichels op de snelweg. De stilte is zo indrukwekkend dat het lijkt alsof de druk pratende oude dames die je passeert niet over straat schuifelen, maar achter in je auto zitten. Omdat de banden en met name de motor zich zo rustig houden, lijkt elk geluid van buiten ineens oorverdovend.

Camera als zijspiegel

De digitale buitenspiegels met camera zijn dan weer niet om over naar Ingolstadt te schrijven. De camerabeelden worden in het voorportier geprojecteerd, echte spiegels ontbreken. Daar wen je niet in een paar uur aan, maar we vragen ons af of je er ooit écht vrolijk van wordt. De beelden worden in de zon niet scherp weergegeven en wat zou er gebeuren als er een vlieg tegen de lens klapt? Een andere optie is charmanter: digitale matrix-led-koplampen die digitale positiestrepen op de rijbaan projecteren, wat handig op smalle weggetjes.

Conclusie

Niets zo persoonlijk als autodesign, maar wat ons betreft is de Audi E-Tron Sportback beter geslaagd dan concurrenten als de Jaguar I-Pace en de Tesla Model X. Of je de Audi E-Tron of de E-Tron Sportback wilt hebben, is ook weer een kwestie van smaak. De charmes van de Sportback zijn de coupé-achtige daklijn, de grotere wielen en de intelligente matrix-led-koplampen. Alleen heb je net wat minder ruimte voor je hoofd en voor de bagage. Voor alle Sportback-charmes betaal je een fractie meer dan voor de gewone E-Tron. Maar dat is vaak zo met mooie spullen.

