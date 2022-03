Duitse humor: waarom een haai verstopt zit in alle modellen van dit automerk

In het Engels heten ze ‘easter eggs’, oftewel paaseieren: dingen die verstopt zitten in je auto gewoon omdat het zogenaamd grappig is. De Tesla Model X kon bijvoorbeeld kerstliedjes afspelen, begeleid door een lichtshow en ritmisch openende vleugeldeuren. Skoda's zitten ook vol met handige gadgets, zoals een paraplu in de deur, een ijskrabber in de achterklep en een dop die in een trechter verandert en ook andere merken vinden het leuk om hun kopers te verrassen.

Dat doen ze vooral om te voorkomen dat de modellen teveel op elkaar gaan lijken. Bij Opel pakken ze dat onderscheid wel heel subtiel aan. In iedere Opel die is uitgekomen sinds 2006 bevindt zich namelijk een afbeelding van een haai. Om precies te zijn: een klein, onopvallend motief of een silhouet van de roofvis. Geen specifieke soort, maar een vis die duidelijk herkenbaar is als haai dankzij zijn vorm en vinnen. Soms bevindt deze zich in het dashboardkastje, soms ergens in de voetenruimte, soms in het opbergvak van de middenconsole en soms zelfs op meerdere plaatsen, afhankelijk van de uitrusting.

De ‘grap’ begon toen Opel-ontwerper Dietmar Finger in het weekend thuis schetsen maakte voor de nogal saaie zijwand van het dashboardkastje in de Opel Corsa D, die van 2006 tot 2014 werd geproduceerd. Toen zijn zoontje over zijn schouder meekeek en de dwarsribben zag die bedoeld waren voor de stabilisatie van het kastje, zei hij: ‘Papa, waarom teken je niet direct een haai?’ Finger was kennelijk in een jolig bui en schetste een kleine haai, die hij ergens in het ontwerp van de auto liet terugkomen. Zijn baas vond die maandag erna kennelijk ook een grappig idee en sindsdien zit er in iedere nieuwe Opel ergens een haai verstopt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van auto’s en mobiliteit: