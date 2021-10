Drukste spits van het jaar: 771 kilometer file op hoogtepunt

In het noorden en midden van het land is de vakantie afgelopen en in het zuiden begint de vakantie juist. Rond het middaguur begonnen de files volgens Rijkswaterstaat op te lopen in aantal en in lengte. Vooral in Noord-Brabant op de routes van zuid naar noord (A2, A16, A27 en A50) en in Gelderland stonden er veel files.