Drukke ochtendspits door nat weer: vooral rond Rotterdam en richting Utrecht files

Rijkswaterstaat ziet dinsdagochtend op meerdere plekken files ontstaan. ‘Vooral rondom Rotterdam en vanuit het zuiden richting Utrecht is het druk. Er staat nu zo’n 500 kilometer file’, meldt de dienst even na acht uur.

Volgens de ANWB heeft het op veel plekken echt veel geregend. De wegendienst, die een andere telling hanteert dan Rijkswaterstaat, telde op het hoogtepunt 930 kilometer file (om 08.15 uur). ,,Al met al een goed gevulde ochtendspits”, stelt een woordvoerder. ,,Maar hij is nog niet voorbij. Dus ik kan niet zeggen of er meer mensen dan gewoonlijk er vandaag voor kozen om vanuit huis te werken.”

Thuiswerken

De verwachting was al dat het een zware ochtendspits zou worden. ,,Dinsdagochtend trekt een regenzone van west naar oost over het land, stelde Donny de Koning van Weeronline gisteren. ,,Hierdoor verwachten we een (zeer) zware ochtendspits. Het is in een normale situatie al druk op dinsdagochtend door veel woon-werkverkeer, maar door de combinatie met regen lijkt een zware ochtendspits onvermijdelijk.” Dus mocht je de keuze hebben om thuis te werken, is dat een verstandige optie, adviseerde De Koning.

Woensdagochtend herhaalt het weerbeeld zich met opnieuw regen in de ochtenduren. De ochtendspits is die dag standaard wel minder druk dan andere dagen in de week, maar door slecht zicht tijdens de regen zal het toch drukker zijn dan normaal.

Ook de rest van de week trekken geregeld regengebieden of buien over het land, ook tijdens de ochtend- en avondspits. Zeker tijdens stevige buien is er op donderdag en vrijdag kans op hagel en plensregens, wat kan leiden tot aquaplaning. ,,Naast de regen zijn er soms ook stevige windstoten, dus houd je stuur komende dagen stevig met beide handen vast.”

Soms de zon

Donderdag, vrijdag en komend weekend zien we naast buien ook soms de zon. ,,Wel is de wind vanaf donderdag nadrukkelijk aanwezig en dit versterkt het herfstgevoel dat dit natte weertype al oplevert", vertelt meteoroloog Johnny Willemsen van Weerplaza.

Donderdag komen buien voor die mogelijk lokaal fel kunnen uitpakken met onweer en hagel. Ook is kans op windstoten tot zo’n 75 kilometer per uur. Ook vrijdag en waarschijnlijk een groot deel van zaterdag houden we dit buiige en winderige weertype met kans op windstoten. ,,Kortom: zonnig en warm lenteweer zit er niet in.”

