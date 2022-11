Drukke ochtend- én middagspits verwacht: ‘Werk thuis indien mogelijk’

‘Lelijke’ Tesla Model X-Mas vrijwel direct uitver­kocht

Elon Musk is 44 miljard dollar armer door de aankoop van berichtendienst Twitter, maar toch zit hij er deze kerstdagen warmpjes bij. In de Tesla-shop verkocht hij namelijk gedurende enige tijd een kersttrui die in een mum van tijd was uitverkocht.

7 november