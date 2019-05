Dordrecht eerste stad met uitsluitend elektrische bussen

Het was even wennen met die elektrische bussen, geeft teamchef Thijs Boone van Qbuzz in Dordrecht toe: ,,Een nieuwe bus is net een nieuwe kennis. Je moet er eerst meters mee maken voordat je weet wat je aan elkaar hebt.’’

Meters maken was nodig. ,,Nu bevallen ze wel, een maand geleden was dat wel anders'', vertelt een chauffeur. Vooral bij het wegrijden reden de bussen van het piepjonge merk Ebusco ronduit schokkerig. Dat lag niet aan de chauffeurs, weet Boone, maar gewoon aan de software van de bus. Geluk bij een ongeluk: software is relatief makkelijk aan te passen.

De nieuwe 'kennis' bleek zelfs licht ontvlambaar. Tot twee keer toe ontstonden er vorige week kleine brandjes door rem-problemen. Die werden snel geblust

Hoe dan ook: inmiddels rijden de 37 stadsbussen soepel over de Dordtse wegen, met zijpaadjes naar Papendrecht en Zwijndrecht. Op lijn 10 rijden de oudere centrum-busjes, die nog door Arriva aangeschaft waren. Op de andere lijnen van de stadsdienst Drechtsteden, die met nummers onder de tien, rijden de nieuwe Ebusco's. Een enkele keer maken ze ook uitstapjes naar Rotterdam-Zuidplein: als er bussen over zijn rijdt Qbuzz liever op groene stroom dan op diesel.

Tien minuten

De actieradius is geen probleem. Na een nachtje opladen op de nieuwe thuisbasis aan de Weeskinderendijk kunnen de bussen een kleine 300 kilometer vooruit. Dat is voldoende voor een dag, maar voor het geval dat zijn er snellaadpalen geplaatst in de wijken Stadspolders en Sterrenburg en bij het plaatselijke Van der Valk hotel. In nog geen tien minuten krijgt een bus daar 20 procent extra elektrische lading.

Opladen is niet moeilijker dan tanken, al moet de bus bij de snel-laadpalen wel op de juiste plek staan om de pantograaf omhoog te zetten. Bij de remise is het een kwestie van een slang aansluiten en op de knop 'start' tikken: ,,Binnenkort is die knop ook niet meer nodig.''

Boone is trots op de nieuwe bussen en de remise met personeelsverblijf en kantoor aan de Weeskinderendijk, van waaruit de bussen in het zicht gehouden kunnen worden: ,,Dordrecht is de eerste stadsdienst waar volledig elektrisch gereden wordt. Op Schiermonnikoog rijden ze ook alleen elektrisch, maar dat is geen stad.''

Zonnepanelen

Op dat feit is de Dordtse wethouder Rik van der Linden al net zo trots: ,,Het rijdt schoner, maar het scheelt ook heel veel overlast voor bewoners van de stad.'' Met Qbuzz droomt hij van een toekomst waarin overtollige energie van zonnepanelen in de wijk Krispijn aan de accu's van de bussen geleverd kan worden, maar zo ver is het nog lang niet.

Bij Qbuzz is Boone voorlopig allang blij met andere moderne opties. Zo kunnen de bussen aangesloten worden op de laadpalen, om pas met laden te beginnen als dat bij het energiebedrijf het beste uitkomt: ,,We kunnen de bussen ook zo programmeren dat de kachel van tevoren aanslaat. Dan komt een chauffeur nooit meer in een koude bus.''

De chauffeurs raken inmiddels gewend aan de nieuwe bussen, maar bij sommige passagiers leeft volgens Boone nog een beetje koudwatervrees: ,,Je hebt mensen die een beetje claustrofobisch zijn. Die zijn bang dat de deuren niet meer open gaan, als de stroom uitvalt. Maar als dat gebeurt, gaan de deuren juist automatisch open doordat de luchtdruk wegvalt.''