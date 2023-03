Doorbraak in ‘dieselschandaal’: Volkswagen moet sjoemeldieselrijder 3000 euro compensatie betalen

Volkswagen moet een eigenaar van een in 2010 gekochte Golf TDI 3000 euro schadevergoeding betalen omdat hij destijds te veel zou hebben neergeteld voor zijn dieselwagen, heeft de rechter in Haarlem bepaald. De man wist op het moment van aanschaf namelijk niet dat er sjoemelsoftware in zijn auto zat, waardoor de wagen schoner leek dan dat deze in werkelijkheid was.

Het gaat om de eerste uitspraak in vier proefprocedures die aanhangig zijn gemaakt door de Stichting Volkswagen Group Diesel Efficiency (VGDES) en de Consumentenbond. Advocaat Jurjen Lemstra van de stichting legt uit dat de inzet van specifiek deze procedure eigenlijk was om Volkswagen te dwingen de sjoemeldiesel te laten terugkopen voor het oorspronkelijke aankoopbedrag. Maar daarin is de rechter niet meegegaan. In plaats daarvan heeft de rechter zelf een berekening gemaakt van de geleden schade.

,,Het gaat om een belangrijke eerste stap. Met deze uitspraak in de hand kunnen andere bezitters van sjoemeldiesels ook een schadevergoeding claimen”, zegt Lemstra. Hij verwacht binnenkort ook uitspraken van de andere proefprocedures, waarbij telkens een iets andere methode voor het bepalen van de geleden schade aan een rechter is voorgelegd.

Sjoemeldieselzaken

In Nederland hebben meerdere stichtingen sjoemeldieselzaken lopen tegen autofabrikanten. Car Claim, dat ook samenwerkt met de Consumentenbond, wist in 2021 een Nederlandse rechter er al van te overtuigen dat kopers van sjoemeldiesels van Volkswagen recht hebben op compensatie. Destijds werd ook een bedrag van 3000 euro genoemd. Maar de fabrikant tekende beroep aan. Volgens Volkswagen hebben automobilisten namelijk helemaal geen financiële schade geleden door het feit dat hun auto’s meer uitstoten dan gemeld.

Lemstra erkent dat er ook in de huidige procedure een mogelijkheid is tot beroep. Hij merkt op dat de tactiek van Volkswagen er vooral op gericht lijkt om tijd te rekken. In de Verenigde Staten is het concern volgens hem allang overgegaan tot compensaties vanwege het schandaal dat in 2015 aan het licht kwam. Volkswagen gaf toen toe op grote schaal emissietesten te hebben gemanipuleerd met sjoemelsoftware.

Hoger beroep

Advocaat Jeroen van Hezewijk, die Volkswagen bijstond, laat weten dat de autobouwer overweegt in beroep te gaan. Hij wijst er ook op dat de situatie in Nederland niet vergelijkbaar is met die in de VS. Volkswagens hier zouden technisch iets anders in elkaar zitten en de regels en omstandigheden zouden ook niet hetzelfde zijn.

