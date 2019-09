Door dit trucje lijkt de nieuwe Renault Zoe goedkoper dan de concurrentie

Die basisprijs lijkt erg aantrekkelijk, maar die geldt alleen voor auto’s waarbij je het batterijenpakket er nog los bij huurt. Net als bij de vorige Zoe betaal je dan een extra bedrag per maand, afhankelijk van het aantal kilometers dat je per jaar rijdt. Wie niet meer dan 7500 kilometer per jaar rijdt, krijgt elke maand een extra rekening van 74 euro, terwijl mensen die jaarlijks 17.500 kilometer afleggen maandelijks 124 euro moeten bijbetalen.

Renault biedt deze huuroptie aan om de aanschafprijs van de Zoe laag te houden. In de praktijk kiest zo’n 70% van de Zoe-kopers voor de optie met batterijhuur. In dat geval geeft Renault ‘levenslange’ garantie op de batterijen: mocht de capaciteit van de accu’s meer dan 30% achteruitgaan, vervangt het merk de accu’s kosteloos. In de praktijk schijnt zo’n erge verslechtering, zo verkondigt de fabrikant, overigens vrijwel nooit voor te komen.

Volledig scherm De Renault Zoe © Renault

Addertje

Nog een opmerkelijk detail: de laagste prijs geldt níet voor Zoe’s met de nieuwe, sterkere elektromotor. Voor de 25.000 euro (wat dus eigenlijk een lagere prijs is om mensen naar de showroom te lokken) krijg je de versie met de ‘oude’ R110-motor met 80 kilowatt vermogen, terwijl de vernieuwde variant 135 pk levert en een stuk verder komt op zijn verbeterde accupakket. Die R135 kost – met batterijhuur – minimaal 26.990 euro. Dat lijkt een addertje onder het gras, maar deze prijs is nog altijd relatief aantrekkelijk.

Voor de luxere Intens vraagt Renault 27.990 euro, terwijl de speciale ‘Edition One’ minstens 29.590 euro kost. In dat geval beschikt de Zoe onder meer over grotere 17-inch wielen, een speciale metallic lak en een groter scherm op het dashboard waarop je de radio, navigatie en infotainment kunt bedienen.

Volledig scherm De Renault Zoe © Renault

Batterijkoop

Wie liever geen maandelijkse batterijkosten heeft, kan er ook voor kiezen om de Zoe mét batterijen te kopen. Dan kost de auto minimaal 33.590 euro, maar ook in dat geval krijg je niet de nieuwe motor en het verbeterde accupakket. In de praktijk kun je dus beter kiezen voor de R135, die met Zen-uitrusting voor 35.190 euro in de prijslijsten staat. De luxere Intens kost (inclusief batterijen) 1000 euro meer terwijl de Edition One voor 37.790 euro van eigenaar wisselt.

Met deze all-in prijzen zit de nieuwe Zoe dicht in de buurt van nieuwe concurrenten die op stapel staan: de prijzen van de aanstaande elektrische versie van de Peugeot 208 beginnen bijvoorbeeld ook rond de 35.000 euro. Hetzelfde geldt voor de Opel Corsa-e, die van dezelfde techniek gebruikmaakt als de Peugeot. De Renault komt op papier verder op één volle acculading, volgens de officiële cijfers redt de Zoe met R135-motor zo’n 395 kilometer tussen laadbeurten.