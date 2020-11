Dominantie van Tesla is voorbij

Volkswagen ID.4 toch dit jaar nog leverbaar (mét 8 procent bijtelling)

12 november Goed nieuws voor wie interesse heeft in de Volkswagen ID.4. In tegenstelling tot eerdere berichten wordt de elektrische gezinsauto, zogezegd de ruimere broer van de populaire ID.3, tóch nog dit jaar leverbaar. Dat betekent een meevaller voor zakelijke rijders: zij betalen dit jaar nog 8 in plaats van 12 procent fiscale bijtelling.