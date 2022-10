Doek valt voor de Ford Fiesta: ‘De kleine auto die iedereen raakte’

Ford neemt na 45 jaar afscheid van de Fiesta. De verkoopaantallen van dit model gaan richting de 20 miljoen, maar nu vindt de autofabrikant het welletjes. Eind juni volgend jaar zal in de fabriek in Keulen de laatste Fiesta van de band rollen. Hij moet bij Ford ruimte maken voor een aantal nieuwe, elektrische modellen.

De Fiesta is sinds zijn debuut in 1976 uitgegroeid tot een waar icoon, met miljoenen fans over de hele wereld. Hij werd de afgelopen decennia in een groot aantal landen geproduceerd, waaronder Groot-Brittannië, Spanje, België, Mexico en Duitsland. ,,Dit is de auto die ons allemaal heeft geraakt‘’, zegt Ford Europa in een bericht op Twitter. ,,. Dank voor alle herinneringen. Time to say goodbye.‘’

Het kleine model is in de loop der jaren steeds volwassener geworden en vaak geroemd om de goede rijkwaliteiten, maar ook om de moderne uitrusting waarmee deze auto in zijn prijsklasse regelmatig voorop liep. Zo pronkte de laatste modelgeneratie uit 2017 met een omvangrijke, geavanceerde veiligheidsuitrusting en een topkwaliteit audio-installatie die tot dan toe aan auto's uit veel hogere klassen voorbehouden waren.

,,De Fiesta is een enorm belangrijke auto geweest voor Ford, en dat geldt ook voor de vele Fiesta-rijders – of het nu hun eerste auto was waarin ze hebben geleerd te rijden, ze hem gebruikten als betrouwbare gezinsauto of kozen voor een van de beste ‘hot hatches’ (bijzonder sportieve hatchbacks, red.) aller tijden‘’, zegt Sebastiaan van de Pol, manager public relations van Ford Nederland.

Volledig scherm De Ford Fiesta maakte in 1976 zijn debuut. © Ford

‘Vanwege de voorbereiding op nieuwe elektrische modellen’

Over de beslissing om de Fiesta niet langer te verkopen, zegt Van de Pol: ,,Ford vindt zichzelf opnieuw uit en zet belangrijke stappen richting de toekomst, waarin het merk tegen 2030 in Europa uitsluitend elektrische personenauto’s gaat aanbieden. Om deze verandering kracht bij te zetten, en om ons voor te bereiden op de lancering van geheel nieuwe elektrische modellen die in dezelfde productiefaciliteit in Keulen worden gebouwd, beëindigen we de productie van de Fiesta.‘’

Van de Pol: ,,Het einde van het Fiesta-tijdperk markeert het begin van een opwindende en elektrische toekomst. Ford gaat tegen 2024 in Europa drie nieuwe elektrische personenauto’s en vier nieuwe elektrische bedrijfswagens introduceren. We zijn van plan om tegen 2026 meer dan 600.000 elektrische voertuigen in Europa te verkopen. We werken hard aan het realiseren van ons plan en liggen op schema.‘’

Een van de nieuwe elektrische personenauto’s van Ford wordt een elektrisch aangedreven Puma die voor 2024 staat gepland. Een jaar eerder al komt Ford met een nieuwe elektrische middelgrote SUV met vijf zitplaatsen en ook zit er een sportievere, elektrische SUV in de pijplijn.

