Dit zijn de werkelijke kosten van elektrisch autorijden

Autodieven ‘klonen’ Audi Q3, maar worden in Spanje opgepakt

27 mei Een in Nederland gestolen Audi Q3 blijkt door de twee Belgische autodieven te zijn ‘gekloond’. Vervolgens reden ze ermee naar Spanje, waar ze bij een politiecontrole in Orihuela werden betrapt. De auto was inmiddels voorzien van vervalste documenten en de kentekenplaten van een andere, vrijwel identieke Audi Q3.