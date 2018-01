Dit zijn de tien meest verkochte auto's ter wereld

Zowel wereldwijd als in Nederland wordt 2017 gezien als een goed jaar voor de autosector. Het aantal verkochte auto’s in Nederland kwam in 2017 uit op 414.538 stuks. Dat is 8,4 procent meer dan een jaar eerder. Website Motor1 heeft exact berekend welke de 10 bestverkochte modellen waren tijdens het afgelopen jaar. Vanuit Europese standpunt bekeken lijkt het klassement soms verrassend. De enige Europese fabrikant die er in slaagde om tot de lijst door te dringen, is Volkswagen.