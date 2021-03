Dit zijn de tien betrouwbaarste SUV’s van dit moment

Jaarlijks doet de Britse vergelijkingssite WhatCar een groot betrouwbaarheidsonderzoek. Maar liefst 13.000 automobilisten vertellen daarin of hun voertuig de laatste twaalf maanden problemen kende, wat die waren en hoe lang de wagen in de garage moest staan. Het zorgde voor onderstaande top 10.

Waar betrouwbaarheidslijstjes traditioneel gezien worden aangevoerd door Japanse merken, kleurt de lijst van WhatCar opvallend Europees. Twee Mazda’s uit Japan, één Ford die uiteraard een Amerikaan is, dat is het tegengas van de concurrenten. Voor de rest komen de winnaars allemaal uit Europa.

Op plaats tien vinden we de Volkswagen T-Roc. Problemen met de motorelektronica duiken af en toe op, maar de auto staat meestal maar één dag in de garage en de meeste reparaties vallen onder de garantie. Ook bij de benzineversie van de Skoda Kodiaq, nummer negen in de ranking, speelt de elektronica af en toe op. Minder dan bij de T-Roc, maar de auto staat er wel langer door bij de garage: ongeveer een week. Elke Kodiaq werd wel onder garantie gerepareerd.

Op plaats acht staan de Mazda CX-5 en de Porsche Macan. Ook bij de CX-5 zorgt de benzineversie voor de minste problemen en ook hier is de elektronica het grootste zorgenkind. Alle auto's konden echter blijven rijden. Bracht je de CX-5 toch naar de garage, dan werd hij in minder dan een dag onder garantie gerepareerd. Bij de Macan was de versnellingsbak het grootste probleem. Vier op de vijf auto's werden onder garantie hersteld. Had je dat geluk niet, dan kostte de reparatie wel al gauw 1000 euro.