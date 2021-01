Dit zijn de meest en minst betrouwbare tweedehands auto's van vijf tot twintig jaar oud

Veel particulieren kopen een tweedehands auto die tussen de vijf en twintig jaar oud is. De Britse vergelijkingssite WhatCar verzamelde de storingsgegevens van bijna 13.000 autobezitters. Gevraagd werd naar de aard van de storing, hoe lang de auto in de garage stond en wat het kostte om de storing op te lossen.

Hun antwoorden gaan over de afgelopen twaalf maanden. De hoogtes van de rekeningen is ingedeeld in categorieën, zoals minder dan 55 euro en 110 à 550 euro. De site verzamelde gegevens van 175 modellen van 31 merken. Van hoeveel eigenaren per model gegevens werden vergaard, is niet duidelijk.

Volledig scherm Kia Picanto. © Kia

Compacte auto's

Meest betrouwbaar: Kia Picanto (2011-2017).

De Picanto is misschien niet zo verfijnd als de Seat Mii, Skoda Citigo en Volkswagen Up, maar hij overtreft ze wel qua betrouwbaarheid. Slechts 6 procent van de auto’s had te maken met een mankement en ze hadden allemaal betrekking op de accu.

Minst betrouwbaar: Opel Corsa (2006-2014).

De Corsa mag dan wel populair zijn onder jonge automobilisten, maar de betrouwbaarheid laat te wensen over: meer dan een derde van de auto’s krijgt een storing. Bij een derde van de reparaties waren eigenaren hun auto meer dan een week kwijt en liepen de rekeningen op tot 110 à 550 euro.

Volledig scherm Seat Leon. © Seat

Familie-auto's

Meest betrouwbaar: Seat Leon diesel (2013-2020).

Als je op zoek bent naar een gezinsauto met dieselmotor, is de Leon de meest betrouwbare optie. Slechts 5 procent kreeg een probleem. Er waren geen reparatierekeningen boven de 220 euro.

Minst betrouwbaar: Skoda Octavia (2004-2013).

Maar liefst 53 procent van de Octavia-eigenaren meldde dat hun auto een storing had gehad en bijna een kwart daarvan had betrekking op de motor. De helft van de eigenaren betaalde 550 à 1750 euro voor reparaties.

Volledig scherm Ford Mondeo © Ford

Zakenauto's

Meest betrouwbaar: Ford Mondeo (2014-heden).

Het is misschien niet de meest prestigieuze auto, maar de huidige Mondeo is wel de meest betrouwbare. Slechts 13 procent van de eigenaren gaf aan storingen te hebben gehad. Er waren geen rekeningen boven de 55 euro.

Minst betrouwbaar: Volkswagen Passat (2005-2015).

De vorige Passat is vatbaar voor problemen: 53 procent van de eigenaren vertelde dat hun auto minstens één storing had. De reparatiekosten liepen uiteen van minder dan 55 tot 1750 euro.

Volledig scherm Mercedes E-Klasse. © Daimler

Luxe sedans

Meest betrouwbaar: Mercedes-Benz E-Klasse (2009-2016).

Hoewel 15 procent van de E-Klasses een storing had, waren het meestal kleine elektrische problemen. De meeste werden in minder dan een week gerepareerd, waarbij 42 procent van het werk gratis werd gedaan. Sommige eigenaren moesten echter 825 à 1100 euro betalen.

Minst betrouwbaar: Mercedes-Benz E-Klasse (2002-2009).

De oudere E-Klasse was een matige auto: 50 procent van de wagens had last van een storing. Hoewel driekwart van de getroffen auto’s kon doorrijden en de helft binnen een dag of minder werd gerepareerd, betaalden de eigenaren tussen de 220 en 825 euro per storing.

Volledig scherm Audi Q3. © Audi

Compacte SUV's

Meest betrouwbaar: Audi Q3 (2011-2018).

Slechts 12 procent van de Q3-eigenaren gaf aan in de afgelopen twaalf maanden problemen met hun auto te hebben gehad. Een derde van de reparatierekeningen kostte minder dan 55 euro en geen enkele eigenaar hoefde meer dan 330 euro te betalen.

Minst betrouwbaar: Nissan Qashqai (2007-2013).

Hoewel slechts 19 procent van de oudere Qashqais een probleem had, kon met een derde niet meer gereden worden en was 75 procent langer dan een week in de garage. Een kwart van de reparatierekeningen bedroeg minstens 1100 euro en vaak meer dan 1650 euro.

Volledig scherm Honda C-RV. © Honda

Middelgrote SUV’s

Meest betrouwbaar: Honda CR-V (2012-2018) en Toyota RAV4 (2012-2019).

De vorige generatie van Honda’s grote SUV is een van de betrouwbaarste auto’s, ook al zijn de eerste exemplaren bijna negen jaar oud. Eigenaars vertelden dat geen van hun CR-V’s het afgelopen jaar een storing had, waardoor het model een betrouwbaarheid van 100 procent kreeg. Dat gold ook voor de Toyota RAV4 (2013-2019).

Minst betrouwbaar: Land Rover Discovery Sport (2014-heden).

De slechte reputatie van Land Rover op het gebied van betrouwbaarheid wordt ondersteund door het feit dat 43 procent van de eigenaren van de Discovery Sport storingen meldde. Hoewel een derde gratis werd gerepareerd, kreeg de rest rekeningen van 220 tot 1650 euro of meer.

Volledig scherm BMW X5 © BMW

Grote SUV's

Meest betrouwbaar: BMW X5 (2013-2018).

De X5 van de vorige generatie is behoorlijk betrouwbaar. Hoewel 29 procent van de onderzochte auto’s in de fout ging, werd twee derde binnen een dag gerepareerd. Twintig procent werd onder garantie verholpen, maar de rest van de eigenaren moest tussen de 55 en 1650 euro betalen.

Minst betrouwbaar: Porsche Macan (2014-heden).

Hoewel het foutenpercentage van de Macan met 36 procent niet tot de allerhoogste behoort, is de betrouwbaarheidsscore zo laag omdat 31 procent van de reparatierekeningen hoger was dan 1650 euro. Ongeveer 50 procent van de eigenaren moest 220 tot 825 euro betalen.

Volledig scherm Ford C-Max. © Ford

MPV's

Meest betrouwbaar: Ford C-Max (2011-2019).

Hoewel 20 procent van de C-Max-eigenaren een storing aan hun auto meldde, bestond twee derde uit kleine problemen die er niet voor zorgden dat de auto’s niet meer reden en die binnen een dag of minder werden opgelost. Een derde van de fouten werd gratis afgehandeld, een derde van de rekeningen kostte 110 tot 220 euro en een derde 825 tot 1100 euro.

Minst betrouwbaar: Opel Zafira (2005-2016).

35 Procent van de eigenaren van Zafira’s vertelde dat hun auto’s gebreken had op een groot aantal gebieden. Twintig procent van de auto’s kon niet meer rijden en bij meer dan een derde duurde het tot een week om de auto te repareren. Een op de vijf betaalde tussen de 825 en 1650 euro of meer.

