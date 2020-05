Dit zijn de meest betrouwbare kleine tweedehands auto's

Deze schadelij­ke ‘mayonaise’ in je oliedop komt door de lockdown en dit kun je ertegen doen

1 mei Nu auto’s minder gebruikt worden door de lockdown én doordat de maximumsnelheid is beperkt tot 100 kilometer per uur overdag, ontstaat bij veel auto’s een mayonaise-achtige substantie in de oliedop en de hals van het vulgat. Die is schadelijk voor de motor.