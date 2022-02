Dit zijn de duurste tolwegen van Europa

Betalen voor het gebruik van een autoweg of tunnel is in Nederland ongebruikelijk, maar de ons omringende landen verdienen er goed aan. De Britse geldverstrekker Moneybarn zocht uit welke tolwegen het duurst zijn.

De duurste weg om in Europa te reizen blijkt de Eurotunnel. Automobilisten betalen in totaal 132 euro om de oversteek tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk te maken. Daarvoor moeten ze dan wel hun auto op een trein zetten. Dat verklaart misschien waarom dit bedrag ruim twee keer hoger is dan bij andere tolwegen en -tunnels in Europa.

Op de tweede plaats staat de Øresundbrug of Sontbrug, die Denemarken en Zweden met elkaar verbindt. De prijs voor deze overtocht bedraagt 55 euro. Het is de langste brug in zijn soort in Europa, vandaar dat het ook de duurste is om over te steken. Maar ondanks de lengte van 8 kilometer is de brug niet lang genoeg om de overkant te halen. De rest van de reis verloopt via de Drogden-tunnel, vanaf het kunstmatige eiland Peberholm in het midden.

Goedkoopste tunnels minder dan één euro

Op de derde plaats staan ​​twee tunnels die Frankrijk en Italië met elkaar verbinden. Zoals de naam al doet vermoeden, loopt de Mont Blanc-tunnel onder de Mont Blanc door en is een van de belangrijkste routes door de Alpen. De Fréjus-wegtunnel werd in 1980 geopend om de druk op de Mont Blanc-tunnel te verlichten. De tol voor beide tunnels bedraagt 47,40 euro.

Het duurste land om een roadtrip te maken is Oostenrijk met 14 posities in de top 20 van duurste tolwegen in Europa. Italië en Frankrijk komen ook vrij vaak voor bij de Europese landen met de duurste tol. De goedkoopste wegen in Europa zijn in Zweden: de beheerders van de Motala Bridge en Sundsvall Bridge brengen chauffeurs minder dan één euro in rekening.

Nederland kent alleen toltunnels

Nederland kent geen tolwegen, maar wel drie toltunnels: de Westerscheldetunnel in Zeeland (5 euro), de Kiltunnel bij Dordrecht (2 euro) en de Wijkertunnel (A9) en Noortunnel (A15). Bij die twee laatste wordt ‘schaduwtol’ geheven. Dat wil zeggen dat niet de automobilisten de tol betalen, maar Rijkswaterstaat. De tol wordt per gepasseerd voertuig betaald aan de financiers van de tunnels. De enige tolbrug in Nederland is de tolbrug bij Nieuwebrug (50 eurocent).

