Dit zijn de duurste auto's die dit jaar in Nederland zijn verkocht

Uiteindelijk kwamen de medewerkers van het autoblad uit op een lijst van zeventien auto’s met een catalogusprijs van meer dan 500.000 euro per auto – een slordige 8,5 miljoen in totaal. Hieronder vind je de top vijf. Het uitgebreidere verhaal met alle zeventien duurste auto’s en toelichting vind je op TopGear.nl.

1. Lamborghini Aventador SVJ Roadster – 706.274 euro

Het is de snelste Aventador ooit, maar ook de duurste. In cijfers betekent dat een V12 zonder turbo's met 770 pk, 720 Nm koppel en een sprinttijd van 0-100 km/u in 2,8 seconden.

2. Rolls-Royce Phantom – 706.062 euro

De eigenaar van deze auto betaalde slechts 202 euro minder dan de Lambo-koper. Ook hier een twaalfcilinder, die 571 pk sterk is en waarmee de auto in 5,4 seconden accelereert van 0-100 km/u.

3. Lamborghini Aventador SVJ Roadster – 655.515 euro

Weer een Aventador, maar nu gekocht door iemand die wat minder scheutig was met het aanstrepen van de opties. Het scheelt hem 50.000 euro, toch een bedrag waarvoor menigeen een mooie nieuwe auto zou kunnen uitzoeken.

4. Ferrari 812 GTS – 591.648 euro

De Ferrari 812 GTS is de open versie van de 812 Superfast. Een verzamelaarsobject en supersnel. 800 pk, 340 kilometer per uur en een acceleratie van 0-100 km/u in drie seconden rond.

5. Rolls-Royce Black Badge Cullinan – 567.115 euro

Op papier is dit de duurste Black Badge Cullinan van Nederland. De 6,75-liter V12- motor van deze SUV is 600 pk sterk en de trekkracht bedraagt 900 Nm. Daarmee accelereert deze Rolls van 0-100 km/u in 5 seconden, de topsnelheid is 280 km/u.

