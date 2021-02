‘Dit zijn de drie betrouwbaarste automerken’

Onderzoeksbureau J.D. Power presenteert ieder jaar de resultaten van zijn ‘Vehicle Dependability Study’, waarin de betrouwbaarheid van auto’s wordt onderzocht. Dat doet men door het aantal problemen per 100 voertuigen (Problems Per 100, PP100) in de afgelopen twaalf maanden te tellen. Daarbij gaat het om auto’s die op het moment van het onderzoek drie jaar oud zijn, omdat zo’n onderzoek bij gloednieuwe auto’s weinig zegt over de betrouwbaarheid op de lange termijn.

Hyundai zakt

J.D. Power opereert in de VS en dus moet in het achterhoofd worden gehouden dat het louter gaat om merken en modellen die op de Amerikaanse automarkt te vinden zijn. Toch zijn de resultaten interessant. Weinig verrassend is dat Japanse merken steevast goed scoren. Dat geldt met name voor Lexus, dat vrijwel standaard bovenaan eindigt. Vorig jaar was dat echter anders, want toen ging Lexus’ Zuid-Koreaanse concurrent Genesis er met de beker vandoor. Het luxemerk van Hyundai zakt dit jaar naar de achtste plek, maar heeft nog steeds segmentwinnaars in huis op modelniveau.

Volumemerken

J.D. Power maakt onderscheid tussen luxemerken en volumemerken. In die laatste categorie gaat Kia er met de winst vandoor, waarmee het zelfs Toyota achter zich laat. Als groep doen de Koreaanse merken het met 99 problemen per 100 voertuigen zelfs beter dan de Japanse, die tot 118 PP100 komen. J.D. Power berekent alle Aziatische merken bij elkaar gemiddeld 115 ‘PP100’, terwijl Amerikaanse merken samen tot gemiddeld 126 PP100 komen. Europese merken komen er als categorie het minst goed vanaf, met gemiddeld 131 problemen per 100 voertuigen.

Porsche

Een positieve uitzondering in het relatief onbetrouwbare Europese aanbod is echter Porsche. De 911 is niet alleen de betrouwbaarste auto in zijn categorie, maar zelfs het betrouwbaarste model ‘overall’ en duwt Porsche naar een tweede plek op J.D. Powers ranglijst.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.