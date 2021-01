Dit zijn de coronakwaaltjes van je auto en zo voorkom je ze

Te koop: ‘auto’ met topsnel­heid van meer dan 1000 km/u en 135.000 pk

28 januari Hij is net zo sterk als 180 Formule 1-wagens, zijn brandstofpomp is een V8-motor, het ding is voorzien van drie motoren en had door de geluidsbarrière moeten breken. Maar zover kwam het nooit. Nu staat de supersonische recordauto Bloodhound te koop.