Dit zijn de beste sportieve elektrische woon-werkfietsen

Meer trekkracht is de trend

Wat is het verschil tussen een sportieve woon-werk- en een ‘gewone’ stadsfiets? De laatste is de meest verkochte categorie. Als je het Frank Balfoort van fietstest.nl vraagt: een allemansvriend. ,,Hij dient voor meerdere doeleinden. Boodschappen, ritje naar het werk, de kinderen naar school, korte toertocht.’’ Als multifunctionele fiets moet hij tegen een stootje kunnen. ,,Hij is bedoeld voor de korte afstanden’’, zegt Balfoort. ,,In de regel is de accucapaciteit iets lager. Toch kun je meestal nog altijd 40 tot 60 kilometer met ondersteuning afleggen. Voldoende voor dagelijks gebruik op kleine schaal. Een woon-werkfiets is net een tikkeltje sportiever.’’