Dit zijn de beste fietsdragers voor op de auto

Vraag & Antwoord Waarom geen EU-logo op witte kenteken­plaat?

29 september De kentekenplaat voor fietsendragers en kleine aanhangwagens is wit en heeft niet de blauwe NL/Europaaanduiding die de gele kentekenplaten hebben. In het buitenland zien ze dus je nationaliteit niet. Waarom is dat? Of moet je wellicht zelf een NL-sticker aanbrengen? —Kees Balder