Dit zijn de beste elektrische stadsfietsen

Ze zijn met de trein en de bus uit Amsterdam gekomen, en het is veel kijken, maar weinig kopen voorlopig. Het stel, afkomstig uit Oekraïne, woont al tien jaar in Nederland en Oleg spreekt de taal redelijk goed. Over de situatie in hun land hebben ze het liever niet.

Achter het kijken zit wel wat meer. Oleg Sheremet (46): ,,Dit is een hele goede plek om verschillende fietsen te testen.’’ Hij overweegt een e-bike aan te schaffen, vooral voor het woon-werkverkeer. Nu doet hij dat af en toe op een gewone fiets. ,,Ik hou van fietsen.’’

Wie is TestKees?

Namens de Fietsersbond neemt consumentenvoorlichter ir. Kees Bakker, ook wel Testkees, al twintig jaar fietsen en e-bikes onder de loep. Hij is een autoriteit op fietsgebied, in de ruimste zin. ,,Staar je niet blind op merknamen”, is zijn advies. ,,Kijk naar de onderdelen. Alle merken zijn afhankelijk van dezelfde onderdelenleveranciers.’’ Op deze pagina’s geeft hij reviews bij alle e-bikes die Best Getest of Beste Koop zijn. Meer adviezen weten? Zie ook fietsersbond.nl/testkees.

16 kilometer heen en ook weer terug is voor Oleg zeker geen dagelijkse gewoonte. Op dagen dat hij niet fietst maakt hij gebruik van het openbaar vervoer. Een auto heeft het stel niet. ,,Dat is niet te doen in Amsterdam.’’

Nadat hij samen met zijn Yevhenia (43) een aantal e-bikes heeft getest, vooral in de categorie stadsfietsen, weet hij er al veel meer van. ,,Het is heel anders, het gaat veel makkelijker, je hebt meteen snelheid.’’

Bij het testen kijkt hij vooral naar de prijs. En naar het verschil tussen wat een goedkopere en een duurdere fiets te bieden hebben. Fietsen met een lager prijskaartje zijn zeker niet slecht, oordeelt hij. ,,Maar de duurdere bieden toch echt aanzienlijk meer.’’

Bekijk hieronder de beste elektrische stadsfietsen in de categorieën tot €2000, €2000-€2500, €2500-€3000 en €3000 en hoger. Voor het volledige testoordeel ga je naar fietstest.nl. Plan een proefrit in het Fietstest.nl Experience Center

Stadsfietsen tot €2000

‘Verrassend lekkere omafiets’

Volledig scherm Decatt Iessie. © fietstest.nl

Decatt Iessie | €1749

Krijgt een: 8.6



Rijeigenschappen ★★★★

Comfort ★★★★

Prijs/kwaliteit ★★★★

Motor/ondersteuning ★★★★

Display/bediening ★★★

Fantastisch voor dit geld, zo is de trend in de beoordelingen. Stevige fiets waar je ‘goed mee kunt vervoeren’. Verrassend lekkere omafiets, geen minpunten, sterke en stille motor. Eenvoudige display, dat dan weer wel.

TESTKEES: ‘Klassieke transportfiets met brede standaard en robuuste dragers. Met Motinova-motor met hoog koppel (75Nm). Opvallend voor de prijs is de grote accu van 760Wh. De rollerbrakes remmen minder dan hydraulische schijfremmen. Jammer.’

Volledig scherm Stella Vicenza Superior MDB. © fietstest.nl

Krijgt een: 7.7

TestKees: ‘Met een Bosch Active ­Line-motor (40Nm). Lekker ruime instap.’

Volledig scherm Sparta a-Lane Energy. © fietstest.nl

Krijgt een: 7.6

De ­ondersteuning werkt fijn, rijdt soepel. Basic, maar voldoende vermogen, goede zit.

Volledig scherm Rad Power Bikes Radcity 5 Plus. © fietstest.nl

Krijgt een: 7.6

Brede banden geven een goede wegligging. Stugge vering, vrij zwaar.

Volledig scherm Watt Boston. © fietstest.nl

Krijgt een: 7.2

‘Gaaf en retro’, krachtige ondersteuning. Prima basic stadsfiets. ‘Je ziet niet meteen dat ie elektrisch is.’

Volledig scherm Ostrichoo Lucius. © fietstest.nl

Krijgt een: 7.2

Trekt je krachtig vooruit, goed voor stadsverkeer. Motor maakt wat geluid. Je kunt veel instellen.

Volledig scherm Puch e-Soul. © fietstest.nl

Krijgt een: 7.2

Goede instap, sober display. Nette fiets, leuk model. Doet wat ie moet doen, wel wat stug.

Volledig scherm Trenergy Endurance. © fietstest.nl

Krijgt een: 7.1

Ziet er mooi uit, komt tikje laat op gang. Uitvoerig display, de zit is lekker. Zeven versnellingen!

Volledig scherm Vogue Bike Mestengo. © fietstest.nl

Krijgt een: 7.0

Fijn stuur, voelt wat zwaar. ‘Fietste vanzelf’ – dat is wel een heel mooie aanbeveling!

Volledig scherm Bimas eCity 7.1 ST. © fietstest.nl

Krijgt een: 6.9

Prima design, simpel maar elegant. Motor hoorbaar maar niet hinderlijk. Voorvering voelt comfortabel.

Volledig scherm Fongers Superior Disc. © fietstest.nl

Krijgt een: 6.9

Fijne fiets, makkelijk verstelbaar, ‘goed voor kortere personen’. Fietst licht. Lage instap.

Stadsfietsen van €2000 tot €2500

‘Echt een fiets voor de stad’

Volledig scherm Decatt Zoom. © fietstest.nl

Decatt Zoom | €2499

Krijgt een: 8.2



Rijeigenschappen ★★★★

Comfort ★★★★

Prijs/kwaliteit ★★★★

Motor/ondersteuning ★★★★

Display/bediening ★★★★

Fietst vlot, een duidelijke winnaar. Een uitschieter in dit segment. ‘Beveel deze van harte aan.’ Fietst vlot en krachtig, een duidelijke winnaar. Zonder motor is hij wat log, maar daarvoor koop je geen e-bike. Display is wat minder, ondersteuning goed.

TESTKEES: ‘De Motinova-middenmotor voldoet uitstekend, is nagenoeg stil en geeft krachtige ondersteuning. Uitstekende ­remmen, robuuste vijf versnellingsnaaf en Gates-tandriem. Met 760Wh in de accu heeft de fiets een zeer hoge actieradius.’

Oogt goed, stabiel frame

Volledig scherm Sparta a-SHINE FIT. © fietstest.nl

De motor maakt een zacht geluid maar doet zijn werk verder prima. Oogt goed, stabiel frame. ‘Echt een fiets voor de stad.’ Ziet er leuk uit, dat betekent ook wat. De standaard zit vlak bij de trapas, dat is prettig.

TESTKEES: ‘Als een van de weinige fietsen heeft hij de accu in de bagagedrager. Niks mis mee: zo is die makkelijk uit te nemen en een ruime, lage instap is mogelijk. De Bosch Active Line-motor geeft rustige ondersteuning, voor de meeste ritjes meer dan genoeg.’

Volledig scherm Popal Novel. © fietstest.nl

Krijgt een: 8.0

‘Rijdt fijn’, ‘This was the best bike I tried today...’ De een zou hem graag kopen, de ander viel het iets tegen.

Volledig scherm Gazelle Paris. © fietstest.nl

Krijgt een: 7.8

Eenvoudige, traditionele maar soepele fiets. Heel geschikt voor de korte afstanden.

Volledig scherm PUCH e-Modern © fietstest.nl

Krijgt een: 7.7

Licht verend, krachtige motor. ‘Maakt vrijwel direct vaart, precies wat ik zoek!’ Licht schokkerig.

Volledig scherm Trenery Lisboa. © fietstest.nl

Krijgt een: 7.7

Door meeverend zadel is het comfort erg goed. ‘Ondersteuning als een jong veulen’. Wat wiebelig.

Volledig scherm Vyber E1 Lite. © fietstest.nl

Krijgt een: 7.3

In orde, wel wat saai, maar fijn dat de motor geen geluid maakt. Netjes afgewerkt.

Volledig scherm Freebike Manhattan. © fietstest.nl

Krijgt een: 7.2

Fris, rijdt makkelijk, en fijn dat je het stuur in kunt ­stellen. Beetje ouderwets uiterlijk.

Volledig scherm Stella Vicenza Premium MDS FI. © fietstest.nl

Krijgt een: 7.0

Mooi maar zwaar, van de houding moet je houden. Veert goed.

Volledig scherm Bimas eCity 7.3 ST. © fietstest.nl

Krijgt een: 7.0

Prima, no-nonsense voor in de stad, ziet er ook goed uit. ‘Schokje, maar op gang is op gang.’

Stadsfietsen van €2500 tot €3000

‘Je rijdt zo weg, meteen mee vertrouwd’

Volledig scherm Vyber S1 Pro. © fietstest.nl

Vyber s1 pro | €2699

Krijgt een: 8.3



Rijeigenschappen ★★★★

Comfort ★★★★

Prijs/kwaliteit ★★★★

Motor/ondersteuning ★★★★

Display/bediening ★★★★

Comfortabel, licht, soepel, mooi om te zien. Complete allrounder, trekt krachtig. Iemand van het panel die voor het eerst op een e-bike zit: ‘Je rijdt zo weg, meteen mee ­vertrouwd.’ Vering voorvork kun je uitschakelen.

TESTKEES: ‘Comfortabele rechte zithouding en voor een fiets met de accu in het frame een ruime instap. Optrekken gaat vlot met de krachtige Vyber-motor. Nexus 7-versnellingsnaaf en dichte kettingkast.’

Volledig scherm Stella Livorno Premium MDB FI. © fietstest.nl

Krijgt een: 7.8

TestKees: ‘Ruime instap, makkelijk uitneembare accu. Comfortabel stuur.’

Volledig scherm Moustache Lundi 27.1. © fietstest.nl

Krijgt een: 8.0

Hoge score voor de Moustache. ‘Gave fiets, leuk stuur.’ Doet sportief aan, markante vorm.

Krijgt een: 7.8

‘Zou hem zo mee naar huis nemen.’ Geen belt, jammer, zegt iemand. Maar ja, niet iedereen wil die.

Volledig scherm Brinckers Brisbane GT M7. © fietstest.nl

Krijgt een: 7.5

Stabiele fiets, soepel. Uitgebreid kleurendisplay dat de een handig vindt, de ander niet.

Volledig scherm Sparta c-GRID ENERGY. © fietstest.nl

Krijgt een: 7.3

Ziet er fraai uit, zit lekker. ‘Motor mooi weggewerkt’, wel echt een fiets voor korte afstanden.

Volledig scherm Freebike Soho. © fietstest.nl

Krijgt een: 7.0

Degelijk rijgedrag, vering ‘onder zadel en in voorvork’ ­bevalt goed. Alles functioneel, ‘beetje saai’.

Stadsfietsen van €3000 of meer

‘Superdeluxe’, stabiel, solide en goede houding

Volledig scherm Stads 3000+ Fietsbijlage 2022 © fietstest.nl

Dutch ID Phantom 65 NM Automatiq | €4299

Krijgt een: 8.3



Rijeigenschappen ★★★★

Comfort ★★★★

Prijs/kwaliteit ★★★★

Motor/ondersteuning ★★★★

Display/bediening ★★★★

Automatische versnelling is even wennen, maar dan ook echt heerlijk. Een enkeling bedient de versnelling toch liever zelf. ‘Superdeluxe’ fiets, stabiel, solide, goede wegligging, comfortabel, goede houding.

TESTKEES: ‘Mooi afgewerkt, krachtige Bosch-motor. Allround, ook voor toertochten. Onverhard fietsen gaat uitstekend ­dankzij de brede banden en verende voorvork. Schakelen is zorgeloos met het automatische versnellingssysteem van Enviolo.’

Motor geruisloos, altijd een plus!

Volledig scherm BSP musa S. © fietstest.nl

BSP musa S | €3199

Krijgt een: 7.6



Rijeigenschappen ★★★★

Comfort ★★★

Prijs/kwaliteit ★★★

Motor/ondersteuning ★★★★

Display/bediening ★★★★

Zonder toeters en bellen, wat erop zit werkt naar behoren. Motor is geruisloos, dat is altijd een plus, en het display is afneembaar, ook handig. De ondersteuning bevalt de testers goed, net als de prijs/kwaliteitsverhouding. Logisch dat hij Beste Koop is dus.

TESTKEES: ‘Goed rijdende fiets met comfortabele rechte zithouding, ruime instap en veel comfort. Accu wat lastig uitneembaar.’

Volledig scherm Cannondale Mavaro Neo 1. © fietstest.nl

Krijgt een: 8.0

Veel gemakken en comfort, toeters en bellen. Betrouwbaar, display is mooi, maar complex.

Volledig scherm Batavus Finez E-go Power Exclusive. © fietstest.nl

Krijgt een: 7.8

Degelijk, comfortabel. Traditionele ­naafversnelling, heeft z’n voordelen.

Volledig scherm KOGA E-Nova Evo PT Pro © fietstest.nl

Krijgt een: 7.6

Fijne stadsfiets, iconisch merk. Uiteenlopende ­meningen over comfort en ondersteuning.



Volledig scherm QWIC Premium i Auto+. © fietstest.nl

Krijgt een: 7.5

Goede stadsfiets, je moet er niet een heuvel mee op willen. Goed afgewerkt, voelt soepel.

Volledig scherm CUBE Supreme Hybrid Pro 625. © fietstest.nl

Krijgt een: 7.4

Fijn, zo’n duidelijk display waar niet een hele studie voor nodig is. Geruisloos.

Volledig scherm Gazelle Grenoble C5 HMB. © fietstest.nl

Krijgt een: 7.3

Wisselende meningen over de Gazelle, veel hangt af van de persoonlijke voorkeuren.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.