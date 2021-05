Dit zijn de beste e-mountainbikes

Hoge boetes voor toeristen die harder rijden dan 30 in de bebouwde kom van dit vakantie­land

13 mei In bijna alle Spaanse steden en dorpen is de maximumsnelheid verlaagd van 50 naar 30 kilometer per uur. In veel oude steden geldt zelfs een maximum van 20 kilometer per uur. Wie zich niet aan de regels houdt, kan hoge boetes verwachten.